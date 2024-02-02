Мобилизация продолжается: кого могут призвать в феврале

В Украине продолжается военное положение, а значит – и всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу.

Сейчас правительство работает над новым законопроектом, однако, пока его не приняли, правила призыва останутся без изменений. Кто будет подлежать мобилизации в феврале 2024 года – сообщает 24 Канал.

Важно Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года

Кого могут призвать в феврале

Сейчас правила и порядок общей мобилизации определяют такие законы и нормативно-правовые акты:

"О мобилизационной подготовке и мобилизации",

"О воинской обязанности и военной службе",

Постановление Кабмина № 1487 об утверждении "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Приказ № 402 Министерства обороны об утверждении "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Согласно этим документам, продлится мобилизация в феврале 2024 года. Поскольку новый законопроект только зарегистрировали в Верховной Раде, то призыв будет осуществляться без изменений.

Так, в обязательном порядке мобилизации подлежат:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;

сейчас мужчины в возрасте от 27 (а не 25, как планируется) до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.

Также добровольно вступить в ряды армии могут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не участвовали в выполнении срочной службы – на службу по контракту, а также люди с инвалидностью и те, кто получал отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Как может измениться призыв после принятия нового законопроекта