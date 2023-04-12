Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Из-за невероятной потребности в личном составе на фоне отсутствия серьезных продвижений на фронте российское военно-политическое командование все же решило провести очередную волну мобилизации. В отличие от предыдущей "частичной", на этот раз в Кремле хотят попытаться минимизировать для себя последствия подобного непопулярного шага.

Путин и его окружение совсем не собираются отказываться от идеи если не одержать как можно более быструю победу на украинском фронте, то хотя бы затянуть войну и перевести ее в замороженное состояние. Для этого уже в ближайшее время в России будет проведена массовая мобилизация. Какими будут ее последствия для Кремля, читайте в материале 24 Канала.

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Во время объявления "частичной" мобилизации в конце сентября 2022 года Путин фактически объявил в России военное положение, но побоялся называть вещи своими именами и ввел так называемый "средний уровень реагирования" в Крыму и приграничных с Украиной регионах. Теперь, спустя почти полгода после этого, бункерный фюрер окончательно прекратил играть со своим населением в подмену понятий.

Армия закончилась трижды, нужно свежее "мясо"

Следует отметить, что кремлевский диктатор, по большому счету, уже сильно затянул с решением о продолжении массовой мобилизации и в целом пытался максимально отсрочить этот шаг. Дело в том, что еще в марте 2022 года, согласно всем подсчетам российской разведки, а также докладам Шойгу и Герасимова, Россия уже должна была праздновать победу. Однако этого не произошло: профессиональная армия быстро была вынуждена демонстрировать "жесты доброй воли" в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а после этого и вообще застряла на других направлениях. При этом тактика маневренной обороны позволила защитникам Украины нанести оккупантам невосполнимые потери. И уже тогда было понятно, что России нужно либо выводить свои обугленные войска, либо проводить мобилизацию и загонять на фронт совсем неподготовленных "Ванек".

Путин выбрал второй вариант, но сделал это настолько с опозданием, что первые сто тысяч чмобиков бросили на передовую просто "с колес". Другие мобилизованные уже проходили определенную подготовку, стреляли из пулеметов и пьянствовали на полигонах. Конечно, были и подразделения, где к слаживанию личного состава подходили достаточно тщательно.

Тем не менее, население России не совсем оценило сам факт мобилизации, что заставило кремлевское руководство объявить о ее остановке, а также на несколько месяцев вообще наложить военкоматам и полицейским табу на поисково-карательные рейды для отлова будущего "пушечного мяса". Не обрадовались массовому набору в армию и в правительстве страны-бензоколонки, поскольку огромное количество вполне трудоспособных россиян воспользовались тем, что границы не были закрыты. Именно так государство-террорист потеряло кучу более или менее специалистов, а вдобавок военкомы еще и переловили немало других специалистов, уничтожив целые отрасли экономики.

Более того, из-за невозможности финансирования армии в полном объеме Москве пришлось по крайней мере частично переводить содержание войска на гражданских. Понятно, что все эти причины представители глубинного народа не оценили.



Россия неспособна прокормить свою армию / Фото из вражеских соцсетей

Да и сам факт мобилизации стал для россиян чем-то вроде холодного душа, потому что все общество жило с мыслью о том, как "СВО идет по плану", и считало, что "Украину уничтожат профессионалы", тогда как обычные россияне будут просто наблюдать за войной с экрана телевизора. Осознание того, что Россия эту войну никак не выиграет, было для адептов Путина достаточно болезненным.

Кроме того, увеличение численности захватчиков в Украине привело к стремительному повышению потерь, ведь Кремль, не имея достаточного количества техники, просто нагнал на фронты в основном стрелковые отряды. Россия стала захлебываться от потока гробов, даже несмотря на тактику не забирать своих с поля боя, а также сжигать тела или хоронить погибших где-то в Крыму, не вывозя их домой.



К примеру тело владельца этой обуви даже домой не привезли / Фото Генштаба

Фактически за год войны армия России закончилась трижды. А из-за "частичной" мобилизации – превратилась в основном отряды низкоквалифицированной пехоты, которую никто из командиров не считает, а у каждого жителя болот появился родственник или знакомый, погибший в зоне боевых действий.

Война так или иначе пришла практически в каждую российскую семью. Кроме, конечно, депутатов Госдумы, пропагандистов или олигархов, которые вывезли своих детей за границу.

После зимней кампании Россия подошла к крайней необходимости проводить очередную волну мобилизации. Ведь предыдущая закончилась для Путина разве что захватом нескольких населённых пунктов на Донбассе ценой десятков тысяч солдат. К тому же в Кремле пытаются хоть как-то не довести до тех провалов, которыми закончились предыдущие контрнаступления Сил обороны Украины, и хотят иметь резерв пусть даже совсем небоеготовых мужчин для остановки ВСУ в случае прорыва на фронте.

Война так и не стала народной

Понятно, что абсолютное большинство россиян отнюдь не выступают против войны с Украиной. Даже те, кто притворяется либералом или оппозиционером, испытывают недовольство не потому, что их народ совершает геноцид, а что власть не обеспечила быструю победу. Однако и говорить о том, что Путину удалось сделать войну по-настоящему народной, нельзя. Ведь одурманенные пропагандой добровольцы уже почти закончились, а едва ли не большинство захватчиков безропотно идут на убой из-за возможности заработать. Но и таких становится все меньше.

Накануне Готовятся увеличивать свои потери: в России появились электронные повестки

Конечно, это никак не мешает Кремлю набрать в армию нужное количество бойцов, раздать им штыки и отправить отражать танковые атаки. Однако даже "частичная" мобилизация не была для военкомов легкой. Да, они загнали в ряды армии более 300 тысяч человек и вытащили на фронт кучу зэков, но при этом на болотах выли даже пропагандисты. Какой мобилизационный план подготовят во вражеском генштабе, неизвестно, однако уже сейчас понятно, что репрессионные правки в законы были приняты не от того, что перед военкоматами стоят очереди из желающих превратиться в белую "Ладу". Поскольку в прошлый раз в армию загоняли буквально насильно, теперь в Кремле решили не допускать подобных ошибок. Мол, кто не придет по повестке, не сможет выжить никак. Тогда не придется ходить по торговым центрам и удерживать будущих солдат в клетках до момента отправки в военкомат.



Мобилизированные в клетках / Фото из российских соцсетей

Именно для закрытия гештальта Путина Госдума и приняла откровенно репрессивные поправки в законы, предусматривающие:

введение электронного реестра военнообязанных;

рассылку электронных повесток;

автоматический запрет на выезд за границу после получения повестки;

отмену водительских прав в случае неявки в военкомат;

запрет покупать или продавать недвижимое имущество;

блокировку возможности взять кредит.

То есть теперь военные преступники, сидящие во власти России, не будут заставлять военкомов искать будущих оккупантов, а наоборот сделают так, чтобы солдаты сами шли "на уточнение данных".

При этом будут ощущать подобные меры на себе не только те, кто принадлежит так называемому среднему классу, а уже все. Конечно, рядовой житель какого-то забытого богом села даже мечтать не может о выезде за границу на отдых, а вот без кредита или прав прожить никак не сможет.

Вся экономика страны-бензоколонки была построена так, чтобы доходы среднестатистического россиянина никак не покрывали его расходов – тогда на фоне долговой ямы путинский "раб" сочтет службу в армии с зарплатой в 200 тысяч манной небесной, а семьи таких кормильцев и вовсе будут желать им смерти ради нескольких миллионов компенсации. Согласно разным открытым данным, около 55% населения России имеют непогашенную задолженность, но и это еще не все. Каждый третий кредит, выданный в 2022 году, брали те жители болот, которые должны отдавать более 80% своего заработка исключительно для расчетов с банками или микрофинансовыми организациями.



Россиян будут загонять на войну благодаря огромным долгам / Скриншот вражеских псевдоСМИ

То есть, чтобы коллекторы не сожгли им барак, десятки миллионов жителей России вынуждены каждый месяц залезать в новые долги – просто чтобы рассчитываться с предыдущими кредитами. Так что блокирование такой возможности без явки в военкомат приведет к созданию очередей к военкомам. Особенно с учетом того, что всем счастливчикам, которые получат повестки, заблокируют варианты погасить долги за счет продажи имущества.

Способна ли российская армия "переварить" большое количество мобилизованных

Понятно, что большинство таких должников по приказу Путина-Шойгу будут сразу отправлять на гибель в степях Донбасса, однако практика показывает, что сама система отнюдь не способна обеспечить пополнение на уровне нужных миллионов человек. В первую волну "частичной" мобилизации Кремлю удалось за 3 месяца собрать только 300 тысяч, и это было еще в момент, когда большинство россиян даже не догадывались о масштабах войны и потерях России.



Потери России на войне заставляют Кремль идти на очередную мобилизацию / Фото "Оперативный ВСУ"

Но ведь согнать в ряды захватнической армии большое количество не совсем мотивированных лиц – одно дело, а вот хоть как-то их обеспечить хотя бы едой и формой, – совсем другое. А еще их нужно организовать, а с этим у Кремля вообще проблемы. Досрочные выпуски курсантов военных вузов, сокращенная подготовка офицеров и расстрельные отряды – не то, на чем может держаться действительно огромная армия на фоне шокирующих потерь, нехватки техники и команд на уровне "взять любой ценой".

Конечно, отсутствие демобилизации срочников, а также тотальная мобилизация населения смогут оттянуть поражение России в войне, однако в лучшем случае для Путина это приведет лишь к определенному сдерживанию контрнаступления украинских сил, и отнюдь не ко взятию Киева. А экономическое и социальное напряжение из-за подобного будет только расти. Особенно на фоне других поправок, принятых Госдумой, позволяющих поступать на военную службу сразу после окончания школы. То есть потенциально в Кремле готовятся загонять вчерашних подростков на срочную службу, заставлять подписывать контракты и в итоге отправлять на войну. Или вообще открыто направлять срочников на фронт. Такое решение, по большому счету, только вопрос времени, потому что бункерный фюрер очень боится терять рейтинг.