Будут ставить на военный учет без явки: Галлямов предположил, готовят ли в Кремле мобилизацию

Владимир Путин заявил 14 декабря, что в России "на данный момент" не будет мобилизации. Однако поручил ставить россиян на военный учет без личного присутствия. Ранее в России также принимались законы о призыве.

Российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов выразил 24 Каналу мнение о том, что для Путина мобилизация по своему содержанию не политический шаг, а управленческий. Он диктуется, прежде всего, логикой войны.

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Продолжается подготовка

Весной 2023 года в России был принят закон об электронных повестках. Российские власти планируют "испытать" его на срочниках осеннего призыва 2024 года, чтобы понять, какие могут возникнуть проблемы и исправить их. Фактически сейчас идет подготовка системы к новой волне мобилизации.

Она состоится сразу после выборов президента в России – в апреле или мае. Это будет зависеть от ситуации на фронте,

– предположил политолог.

В то же время, для Путина мобилизация является источником серьезных политических проблем. Поэтому он попытаться ее избежать, пока будет иметь возможность. Если же военные скажут, что без нее нельзя, она состоится.

В России поднимают голову жены мобилизованных, требующих отпуска с фронта для своих мужей. Женщины призвали Путину "заканчивать" так называемую "СВО" и "сесть за стол переговоров". Также они предложили главе Кремля "самому идти на фронт" и "там умереть".

Во время пресс-конференции 14 декабря Путину задали вопрос о мобилизации, и он мог четко заявить, что ее не будет. Однако, по мнению политолога, глава Кремля занимался словоблудием, жонглировал цифрами, подводя к мысли, что мобилизация не нужна, потому что военных вроде бы и так хватает.

Он сказал фразу, что "на данный момент мобилизация не нужна". Он не сказал, что она вообще не нужна, а добавил – "на данный момент". Может оказаться, что в апреле будет другой "момент" и мобилизация потребуется. Когда в апреле он ее объявит, и все бросятся ловить его на слове, то выяснится, что он просто оговорился,

– объяснил российский Аббас Галлямов.

Все это свидетельствует о том, что Путин не исключает проведения мобилизации и готовит для нее инфраструктуру. Весной и летом были внесены изменения в законодательство, ограничивающие возможности граждан уклоняться от мобилизации.

Что известно о мобилизации в России