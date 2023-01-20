"Затяжная война выгодна Путину": поможет ли диктатору мобилизация в России

В войне с Украиной Россия использует тактику "заброса трупами". Однако ключевой остается отнюдь не мобилизация.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его словам, на плаву россияне держатся и по ряду причин.

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Что не так с мобилизацией в России

Игорь Яковенко подчеркнул, что мобилизация может помочь президенту России Владимиру Путину, однако отчасти. Еще больше причин указывают на то, что увеличение числа мобилизованных не пойдет на пользу.

Она не поможет ему изменить ситуацию на фронте. Я и не говорю о том, что выиграть войну таким образом невозможно,

– объяснил он.

По его мнению, мобилизация поможет только путём заваливания с фронта трупами. Таким образом, Путин сможет продержаться и условно сохранить линию фронта.

Игорь Яковенко рассказал, какое значение имеет мобилизация в России: смотрите видео

Значение помощи Украине

Оппозиционер отметил, что если западные партнеры будут предоставлять украинской стороне вооружение быстро, то это будет свидетельствовать о хороших новостях.

"Война закончится в этом году. Это так говорят военные эксперты. И в целом здравый смысл подсказывает", – рассказал он.

Яковенко рассказал, что в случае замедленного процесса поставки техники и оружия от Запада мобилизация будет играть на руку россиянам.

"Потом эти 350 тысяч дополнительно мобилизованных позволят ему продлить время. Война может перейти за пределы 2023 года", – подчеркнул он.

Поэтому важно, чтобы техника предоставлялась Украине непрерывно.

Продолжительность войны

По словам оппозиционера, России нужно время.

Затяжная война выгодна Путину, несмотря на то, что ресурсы у него с НАТОвскими не сравнить,

– объяснил он.

Яковенко рассказал, что численность населения России как минимум в три раза превышает количество жителей Украины. Также встает вопрос и по числу вооружений.

"Количество оружия, которое Путин и его банда может производить, достаточно велико", – отметил он.

К тому же Россия может выдержать эту войну по времени.

"Все разговоры о том, что Путин не выдержит, экономика в минус – это, конечно, полный бред", – рассказал он.

По его словам, Украина должна однозначно побеждать в этом году, а для этого необходимо получить необходимое вооружение.

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