Остался единственный стимул: как в России отчаянно пытаются привлечь добровольцев в армию

В России продолжают привлекать в ряды российской армии добровольцев. В то же время с 1 ноября россиянам начнут приходить электронные повестки. Эти меры позволят потенциально мобилизовать большое количество людей.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что это действительно является большой угрозой. Он отметил, что даже трудно спрогнозировать, к чему эти мобилизационные мероприятия могут привести.

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Тяжелая ситуация

В то же время в России сложилась тяжелая ситуация с привлечением в ряды армии добровольцев. С каждым месяцем уменьшается количество тех, кто хочет воевать в Украине даже за деньги.

Такой вывод я делаю, судя по суммам выплат, которые предлагают каждому, кто запишется в ряды вооруженных сил России. Ранее предоставлялась одноразовая сумма эквивалентная 2 тысячам долларов, а после доброволец еще получал ежемесячно зарплату. Сейчас единовременная выплата увеличилась до 10 – 11 тысяч долларов. Это очень большой скачок,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Если бы поток добровольцев был постоянным и выстраивалась очередь из них, тогда и сумма выплат увеличивалась постепенно. Когда же происходит такой резкий скачок, это означает, что есть проблемы с привлечением в российскую армию тех, кто хочет воевать.

"Также это означает, что закончились стимулы и соответственно те, кто шел в армию по "зову сердца", кто делал это под влиянием российской пропаганды или же те, кому "промыла мозги" РПЦ. Теперь остался единственный стимул идти воевать – бешеные деньги", – подчеркнул Иван Ступак.

Больше о мобилизации в России

С 1 ноября в стране вводится реестр воинского учета и реестр повесток. Он будет хранить отчеты о военнообязанных. Информация о попадании в реестр и все изменения в нем будут поступать через портал "Госуслуги".

Повестки россиянам будут размещаться в реестре повесток, о чем военнообязанный получит сообщение. Кроме того, им будет направляться бумажная повестка. Она будет считаться врученной не позднее, чем через семь дней.

Россияне для обеспечения большего количества добровольцев в армию, используют довольно нестандартные меры. В России запустили агитпоезда, которые курсируют по железной дороге. На вагоны этих поездов и электричек наносят соответствующие принты, прославляющие службу в российской армии, их технику и оружие.

С 1 ноября российским мужчинам, которые получат повестку, будет запрещено: выезжать из России; оформлять загранпаспорт; регистрировать ИП, становиться самозанятым, совершать сделки с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты, если призывник в течение 20 дней не прибудет в военкомат.