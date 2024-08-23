Готовятся к мобилизации: российское командование давит на срочников для отправки в "зону СВО"

Российское военное командование давит на срочников, чтобы те соглашались ехать в командировку в "зону СВО" и готовит их дальнейшую мобилизацию. Это происходит, несмотря на обещания Владимира Путина не отправлять их на войну.

Центр национального сопротивления получил документы одной из российских воинских частей, в которой служат срочники. Командование этой части провело анкетирование среди военнослужащих, в котором, в частности, ставился вопрос о готовности отправиться в командировку в Крым.

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Российские срочники не могут отказаться от мобилизации

Те, кто сначала заявил, что не согласны, должны были написать рапорты. Однако уже через день они переписали свои рапорты и "добровольно" согласились отправиться в Крым, чтобы заменить тех, кто уехал на фронт.

Также есть мобилизованные с временно оккупированных территорий, которые согласились отправиться в командировку "добровольно".

В ЦНС отметили, что сейчас российское военно-политическое руководство разрабатывает законодательную основу для мобилизации всех призывников. В Кремле считают, что это поможет избежать социальных беспорядков внутри страны, связанных с войной.

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