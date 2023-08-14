В Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек, – разведка
Источник:OBOZREVATEL
Российские пропагандисты стали все чаще упоминать о предстоящей мобилизации. Враг пытается восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, руководство армии России декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований – десантных полков, дивизий, механизированных бригад.
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Кремль хочет мобилизовать несколько сотен тысяч человек
По оценкам ГУР, в Кремле планируется мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек.
Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение,
– заметил Скибицкий.
Он добавил, что массовая мобилизация – непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. Захватчики уже давно к этому готовятся.
"Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также в России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", – заявил представитель ГУР.
Он подытожил, что тем россиянам, которые не совершали военных преступлений и не хотят участвовать в войне, Украина гарантирует защиту в рамках проекта для добровольной сдачи в плен "Хочу жить".
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Как Россия относится к своим солдатам
- Российское военное руководство не скрывает пренебрежения к своим солдатам. В частности, недавно в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как на военном аэродроме в Ростове-на-Дону посреди взлетной полосы лежат десятки раненых оккупантов. Их должны были транспортировать самолетом в Москву для лечения, однако что-то пошло не так.
- Также Россия пытается скрыть реальные потери личного состава. Командование оккупационных войск совершает погребение на временно оккупированных территориях, не транспортируя остатки россиян на родину.
- Следует заметить, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 14 августа Кремль в войне против Украины уже потерял 254 380 военных. Важно отметить, что эти данные не содержат информации о раненых оккупантах и могут быть значительно больше, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.