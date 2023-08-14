В Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек, – разведка

Российские пропагандисты стали все чаще упоминать о предстоящей мобилизации. Враг пытается восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, руководство армии России декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований – десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

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Кремль хочет мобилизовать несколько сотен тысяч человек

По оценкам ГУР, в Кремле планируется мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек.

Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение,

– заметил Скибицкий.

Он добавил, что массовая мобилизация – непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. Захватчики уже давно к этому готовятся.

"Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также в России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", – заявил представитель ГУР.

Он подытожил, что тем россиянам, которые не совершали военных преступлений и не хотят участвовать в войне, Украина гарантирует защиту в рамках проекта для добровольной сдачи в плен "Хочу жить".

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