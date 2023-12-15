Тренд на алкоголь: в России новые методы мобилизации оккупантов

В России прибегли к новому инструменту пропаганды для мобилизации – алкоголю. Рекламный слоган звучит так: "Выпил, закусил – на войну".

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал 24 каналу новый метод мобилизации оккупантов. По его словам, сочетание алкоголя и войны не новое.

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Так, известна роль фронтовых 100 грамм, когда действительно алкоголь притупляет ощущение опасности, снимает сверхнапряжение.

Но все-таки алкоголь помогает, если вообще есть мотивация, а в нынешней ситуации это не так. Самая главная проблема, что у россиян нет никаких причин, чтобы идти в Украину умирать и убивать. Те люди, которые находятся по ту сторону фронта, ничего плохого для них не сделали,

– подчеркнул Яковенко.

Главная мотивация для россиян

Помимо насильственной мобилизации, главная причина для россиян заключается в деньгах. Для бедных и депрессивных районов 200 тысяч рублей – это большая сумма, которую они никогда в жизни не видели.

Однако с темпами потерь оккупационной армии даже такой источник живой силы скоро иссякнет.

Частичная мобилизация в России: последние новости

Аналитики ISW со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Россия потеряла 87% довоенной армии. Однако страна-агрессор прибегает к разным шагам, чтобы компенсировать потери.

В частности, Владимир Путин подписал указ об увеличении российской армии на 170 тысяч военнослужащих. В то же время в минобороны страны-агрессора заверили, что этих людей будут собирать среди контрактников.

Во время "прямой линии" диктатор заявил, что в России не будет второй волны мобилизации. Мол, призванные в прошлом году бойцы "прекрасно воюют" – среди них "аж" 14 "героев".

По состоянию на 14 декабря Россия потеряла. В частности, за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1300 захватчиков.