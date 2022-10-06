В России устраивают облавы на мужчин и насильно доставляют в военкоматы, – Генштаб

В России идет частичная мобилизация. Мужчин буквально ловят на улицах, чтобы отправить в военкомат.

В Генштабе ВСУ также отметили, что захватчики пытаются удержать временно захваченные территории. В отдельных направлениях россияне осуществляют перегруппировку своих подразделений. Поэтому свежее "пушечное мясо" им нужно.

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В России мужчин ловят на улицах

В Генштабе ВСУ рассказали, что по имеющейся информации, частичная мобилизация, объявленная военно-политическим руководством России, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов страны-террориста.

Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы,

– говорится в сообщении.

В то же время в Москве даже на половину не выполнили план отмобилизации, который составляет по районам менее 0,2 процента населения.

Частичная мобилизация в России: коротко

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Сразу после этого россияне начали массово бежать за границу. Некоторые выходили на протесты, жестоко подавляемые силовиками.

Очереди на границе с Грузией были видны из космоса. Военные команды начали устанавливать мобильные пункты призывников.

Они уже работают на границе с Грузией, Эстонией, Латвией и Финляндией. Однако это не помешало бегству около 1 000 000 россиян.

Тем, кого мобилизовали, приходится самостоятельно покупать одежду и спальные мешки. Россияне постоянно скулят, что нечего есть, негде спать.

Командование оккупантов советует для остановки кровотечения использовать тампоны, а раны заматывать лавашем. По словам командиров, турникеты могут только навредить.

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