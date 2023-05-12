Россия будет бросать на войну сирот: заманят в Украину обещаниями жилья
Губернатор Приморского края России предложил вербовать сирот на войну в Украине. Новобранцев российский депутат планирует бросать в горячие точки.
Сирот, которых Россия планирует мобилизовать из-за нехватки военных, один из российских депутатов собирается заманивать обещаниями жилья. Об этом написал Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края, передает 24 Канал.
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Россия вербует сирот на войну
В России один из местных депутатов Приморского края внес законопроект о снятии возрастного ценза на получение жилья для сирот, которые поедут воевать против Украины. Олег Кожемяко даже похвастался, что в его регионе этот проект уже начали внедрять в действие.
При этом предложено не предъявлять участникам СВО категории детей-сирот требования о достижении ими возраста 23 лет и не проводить оценку их адаптации к самостоятельной жизни,
– написал Александр Ролик.
Законопроект россияне планируют утвердить так скоро, как это возможно – уже в конце мая его вынесут на рассмотрение местных депутатов сразу в трех чтениях. Очевидно, такая спешка связана с огромными потерями российской армии на войне против Украины.
Конечно, убийства украинцев и отправку сирот, которые еще не достигли 23-летнего возраста, россияне попытались прикрыть "добрыми намерениями". В частности, Ролик написал, что "поддержка участников СВО сегодня в Приморье является приоритетным направлением в работе органов власти всех уровней".
Кого Россия отправляет воевать против Украины
- На оккупированных украинских территориях россияне вербуют подростков. оккупанты записывают их как добровольцев, тогда как на самом деле ребята вынуждены идти воевать по принуждению. Кроме того, призывной возраст в России увеличили – теперь и мужчины 60 лет обязаны идти на фронт.
- Также в России для того, чтобы восстановить потери армии из-за войны планируют мобилизовывать мигрантов из Центральной Азии. Их вербуют через военкоматы или обещают в кратчайшие сроки оформить российские паспорта и гражданства.
- К тому же, в России 11 апреля одобрили законопроект о Единый реестр военнообязанных. Теперь "откосить" от армии для оккупантов станет еще сложнее. Однако военные эксперты убеждены, что даже это новшество не поможет Путину собрать миллионную армию.