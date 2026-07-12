Такое мнение в эфире программы "Говорит Большой Львов" высказал народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

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Какие угрозы возникнут для Украины после выборов в Госдуму России?

По словам народного депутата, новая мобилизация в России – это очень большая угроза для Украины. Наша армия сейчас сдерживает имеющиеся российские силы. Однако, если Россия увеличит свои резервы, украинским властям придется искать дополнительные ресурсы для обороны.

Костенко отметил, что наиболее активный фронт находится в Донецкой и Запорожской областях. Если Россия сформирует новые дивизии и откроет новое направление наступления, например в Черниговской области, или вовлечет в войну Беларусь, имеющихся украинских сил и средств может не хватить для эффективного противодействия.

По его мнению, властям нужно готовиться к таким сценариям и принимать решения, которые могут существенно отличаться от нынешних подходов.

Напомним, что выборы в Госдуму запланированы на 18–20 сентября. До этого времени российские власти будут стараться не принимать непопулярных решений, которые могут повлиять на результат выборов.

Кремль все чаще называет войну против Украины не "специальной военной операцией", а войной. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко считает, что таким образом Россия готовит население к возможной мобилизации осенью.

По словам Коваленко, наряду с мобилизацией Россия может ввести новые ограничения, в частности запрет на выезд из страны.

Он также отметил, что из-за больших потерь россиян на фронте тем, кто хочет избежать мобилизации, стоит покинуть Россию уже сейчас.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло также считает, что Россия действительно может объявить масштабную мобилизацию осенью 2026 года. По его словам, Кремль уже готовится к такому шагу и активно продвигает контрактную службу.

Ранее Александр Сырский заявлял, что Беларусь вряд ли предоставит России территории для нового наступления на Украину. Наиболее вероятным является наступление россиян из Брянской области на Черниговскую область.