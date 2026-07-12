Таку думку в ефірі "Говорить Великий Львів" висловив нардеп і глава Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

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Які загрози з'являться для України після виборів у Держдуму Росії?

За словами нардепа, нова мобілізація в Росії – це дуже велика загроза для України. Наша армія зараз стримує наявні російські сили. Втім, якщо Росія збільшить свої резерви, українській владі доведеться шукати додаткові ресурси для оборони.

Костенко зазначив, що найбільш активним фронт є на Донеччині та Запоріжжі. Якщо Росія сформує нові дивізії і відкриє новий напрямок наступу, наприклад на Чернігівщині, або залучить до війни Білорусь, наявних українських сил і засобів може не вистачити для ефективної протидії.

На його думку, владі потрібно готуватися до таких сценаріїв і ухвалювати рішення, які можуть суттєво відрізнятися від нинішніх підходів.

Нагадаємо, що вибори у Держдуму заплановані на 18 – 20 вересня. До цього часу російська влада намагатиметься не ухвалювати непопулярних рішень, які можуть вплинути на результат виборів.

Кремль дедалі частіше називає війну проти України не "спеціальною воєнною операцією", а війною. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вважає, що так Росія готує населення до можливої мобілізації восени.

За словами Коваленка, разом із мобілізацією Росія може запровадити нові обмеження, зокрема заборону на виїзд з країни.

Він також зазначив, що через великі втрати росіян на фронті тим, хто хоче уникнути мобілізації, варто залишити Росію вже зараз.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло теж вважає, що Росія справді може оголосити масштабну мобілізацію восени 2026 року. За його словами, Кремль уже готується до такого кроку та активно просуває контрактну службу.

Раніше Олександр Сирський казав про те, що Білорусь навряд чи надасть Росії території для нового наступу на Україну. Найбільш ймовірним є наступ росіян з Брянської області на Чернігівщину.