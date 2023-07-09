Говорили, не будут, но забрали, – пленный оккупант рассказал, как проходит мобилизация в России

Россия продолжает стягивать свои силы в Украину. Для этого на территории страны-агрессора проводят мобилизацию.

В распоряжение 24 Канала попало видео допроса пленного оккупанта Сергея Беляева. Он рассказал, как действительно проходит мобилизация в России.

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Говорили, что не будут, но забрали

Захватчик рассказал, что получил повестку 5 октября. Ему нужно было явиться в военкомат через 2 дня.

Появился седьмого, но сказали, что сейчас не нужно будет. То есть отсрочили на неограниченный срок. Вот. Мне сказали: "Не волнуйся, не будут забирать". Но забрали,

– вспоминает Беляев.

Мобилизационное распоряжение россиянину вручили 23 октября, а уже 26 он должен был явиться, чтобы ехать на войну против украинцев.

"Когда уже 26 появился, все – нас уже забрали в город Тверь", – отметил оккупант.

По его словам, он не знает, почему согласился ехать убивать украинцев. Сначала захватчик хотел "откосить" по состоянию здоровья, ведь у него один глаз вроде бы не видит. Однако в военкомате отказались отправлять Беляева на медкомиссию, объяснив это тем, что он родом из другого района, поэтому должен для проверки ехать туда.

"Всячески думал, чтобы остаться. Когда дали надежду, с 5 числа не принимал никаких действий, чтобы дальше проверять здоровье", – объяснил россиянин.

Он добавил, что у матери также не получилось освободить своего сына от мобилизации. Она очень плакала и не хотела, чтобы он уезжал. Однако Беляев успокоил ее и уехал на войну.

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Что известно о мобилизации в России