Пригожин потерял контроль над преступниками: ЧВК "Вагнера" прекращает набор заключенных

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин потерял контроль над своей преступной группировкой. Теперь заключенных на войну против Украины будет посылать российское Министерство обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Впрочем, относительно эффективности таких перемен для самой России все же говорить не стоит.

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Вадим Денисенко сообщил, что 8 февраля в Москве ночью состоялось заседание Совбеза.

"Судя по всему, одним из вопросов, который вчера обсуждали, это был вопрос ЧВК "Вагнера", – пояснил он.

По его словам, по странному стечению обстоятельств на следующий день Евгений Пригожин заявил, что вербовка приостановлена.

Денисенко объяснил, что в течение последних дней мы слышали от правозащитников истории о том, что в тюрьмы приходят новые вербовщики среди "вагнеровцев".

Это означает только одно – Россия приняла решение, что скрытую мобилизацию, которая очень тяжело идет и вызывает напряжение в обществе, они частично закроют благодаря заключенным,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, в ближайшее время набирать тех, кто поедет на линию разграничения, будет не ЧВК "Вагнера", а Минобороны.

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Советник министра внутренних дел рассказал, что минимальное количество заключенных, которыми пополнят ряды российской армии, это 50 тысяч человек.

В связи с тем, что это не добровольная история, а добровольно-принудительная, они могут до 100 тысяч заключенных набрать в российских тюрьмах,

– подчеркнул он.

По его словам, за основу Минобороны будет использовать достояние Советского Союза.

"Будет ли это все так же эффективно, как в ЧВК "Вагнера", то, наверное, все же нет", – добавил он.

Денисенко прокомментировал, что хоть какую-то управляемость они смогут обеспечить.

Заключенные понимают только страх. И вопрос лишь в том, на сколько Минобороны сможет их запугать,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, это и есть ключевой фактор.

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