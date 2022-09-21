"Поможем избежать призыва": россиянам предлагают быструю "отмазку" от мобилизации

Россияне не в восторге от объявления путиным частичной мобилизации и ищут самые разные способы ее избежать. Поэтому военкоматы страны-оккупанта прибегают к уловкам.

Да, в сети появились фотографии с доказательствами того, как россиян хотят мобилизовать на войну. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что неравнодушные хотят протянуть руку помощи.

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Призыв в армию с хитростью

В Москве и области начали появляться открытки с большим заголовком "Поможем избежать призыва". Они отмечают, что понимают принуждение к такой мобилизации и отмечают, что работают с опытными юристами.

Кроме того, "неравнодушные" отметили и то, что "помогут решить проблему в самые короткие сроки".



Москвичам "неравнодушные" предлагают помощь / Фото с твиттера Виктории Ворониной

Однако тех, кто соблазнится обратиться за этим номером, ждет отнюдь не помощь. Дело в том, что автором открытки является военный комиссариат Тверского района.



"Неравнодушным" оказался военный комиссариат / Фото из твиттера Виктории Ворониной

Хитро... Вот так вас и отловят,

– отметили в твиттере.

Частичная мобилизация в россии: что известно

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