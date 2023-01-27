Будет мобилизация в минимальном формате: Шейтельман о готовности россиян идти воевать
России не удастся мобилизовать 500 тысяч россиян. Число наемников во время очередной волны мобилизации будет гораздо меньше.
Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, из-за мобилизации в России начнутся невзгоды.
Интересно оккупанты готовят новую волну мобилизации в Крыму на конец февраля
О каком количестве мобилизованных говорится
Михаил Шейтельман объяснил, что большинство россиян, судя по прошлому опыту, не готовы оказывать никакое сопротивление мобилизации.
"Я думаю, что они будут идти не охотно, но безропотно", – подчеркнул он.
По его мнению, российские мужчины пока не готовы бежать из страны сейчас, пока могут это сделать. Однако у них есть понимание, что поход в военкомиссариат ожидает их сегодня-завтра.
Политтехнолог рассказал, что у России есть возможность собрать физическое количество людей. Но о 500 тысячах мобилизованных не говорится.
Это будет минимальная мобилизация в минимальном формате – без каких-либо чудес,
– заметил он.
По его словам, максимум, который по силам собрать россиянам – 200 тысяч человек.
Михаил Шейтельман рассказал, чего ожидать от мобилизации в России: смотрите видео
Какие трудности возникают в России
Михаил Шейтельман прокомментировал, что главная проблема не в том, чтобы собрать мужчин, а чтобы их научить и обеспечить всем необходимым.
"Им не хватило баз для тренировки, для элементарного размещения. Они были вынуждены подключить белорусские базы", – объяснил он.
По мнению политтехнолога, 200 тысяч мобилизованных – это не усиление российской армии.
Эти 200 тысяч – это не будут новые войска, которые можно будет бросать в атаку, это замена тех, кого наши военнослужащие уже уничтожили.
– рассказал он.
По его словам, с такими темпами работы ВСУ россияне, мобилизованные в сентябре, "завершатся" уже в апреле. Потому что около 100 тысяч человек заменят убитых, а еще 100 займут позиции раненых кафиров.
К тому же в России проблемы с оснащением военных.
"Те, кому нужна была зимняя, уже мертвы. А живым понадобится летняя форма и автомат Калашникова – этим они смогут обеспечить", – отметил политтехнолог.
По его мнению, такое количество мобилизованных россиян не спровоцирует наступление.
"Для наступления нужны обученные люди, многие офицеры и тяжелая техника", – подчеркнул Шейтельман.
У россиян же с этим большие проблемы.
Мобилизация в России: коротко
- Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал, что частичная мобилизация в России не предполагает закрытия границ на выезд из страны. Однако люди чаще об этом говорят, поэтому рано или поздно это должно произойти.
- По данным Эйдмана, есть существенные серьезные силы, желающие уже сейчас ограничить выезд из России, ввести репрессии против тех, кто пытается уклониться от мобилизации, в том числе не только мобилизации на войну, но и экономической и политической мобилизации.
- Американская печать написала, что Россия уже отправила десятки тысяч новых солдат для укрепления линии фронта в Украине. Более того, россиян бросили без должного снаряжения и подготовки.