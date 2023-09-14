Какие у россиян возможности обеспечения мобилизованных: Макарук оценил силы врага
У россиян серьезные проблемы с оснащением своего войска. Кроме устаревшей техники и оружия, у бойцов даже нет сертифицированной формы.
Российские власти поднимают и расконсервируют все, что было в резерве, даже совсем устаревшее оружие. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук, добавив, что с обеспечением мобилизованных настоящая беда.
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Создают не армию, а "ополчение"
Военно-промышленный комплекс России не справляется с производством даже БМП-1 или БМП-2. Тогда возникает вопрос, что страна-агрессор хочет создать – армию или "ополчение".
Если ополчение, тогда они еще могут раздать пулеметы и винтовки со складов и послать людей воевать. Но тогда следующий вопрос – во что одеть своих бойцов? Ведь амуниция у них сейчас китайская,
– сказал Михаил Макарук.
Военнослужащий ВСУ рассказал об обеспечении мобилизованных россиян: смотрите видео
Кроме амуниции, которая даже не сертифицирована в Китае, также прибывает иранская и вьетнамская, а кое-что достают из своих запасов.
"Если они будут что-то штурмовать, то еще пойдут Т-34 (советский танк периода Второй мировой войны – 24 Канал). Это я без шуток говорю. Кстати, перед полномасштабной войной Лаос передала обратно России 120 таких танков", – подчеркнул Макарук.
Мобилизация в России: что известно
- Во время так называемого Восточного экономического форума Владимир Путин нафантазировал, что якобы ежедневно от 1 до 1,5 тысяч человек приходят подписать контракты. А главное – они вроде бы знают, что их ждет, поэтому идут "сознательно и добровольно". Интересно, что оккупанты, попадающие в украинский плен, рассказывают совсем другие истории и говорят о том, что их обманывают и заставляют воевать.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что показатели российской мобилизации могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Это значит, что на фронт пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых будут бросать насмерть. Поэтому в ведомстве призвали военных добровольно сдаваться в плен Силам обороны для того, чтобы выжить.
- В то же время, представитель ГУР Вадим Скибицкий замечал, что россияне не будут объявлять открытую мобилизацию накануне президентских выборов. Но все же оккупанты будут убеждать людей заключать контракты, в частности, манипулируя, что так можно получить большую зарплату.