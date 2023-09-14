Какие у россиян возможности обеспечения мобилизованных: Макарук оценил силы врага

У россиян серьезные проблемы с оснащением своего войска. Кроме устаревшей техники и оружия, у бойцов даже нет сертифицированной формы.

Российские власти поднимают и расконсервируют все, что было в резерве, даже совсем устаревшее оружие. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук, добавив, что с обеспечением мобилизованных настоящая беда.

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Создают не армию, а "ополчение"

Военно-промышленный комплекс России не справляется с производством даже БМП-1 или БМП-2. Тогда возникает вопрос, что страна-агрессор хочет создать – армию или "ополчение".

Если ополчение, тогда они еще могут раздать пулеметы и винтовки со складов и послать людей воевать. Но тогда следующий вопрос – во что одеть своих бойцов? Ведь амуниция у них сейчас китайская,

– сказал Михаил Макарук.

Военнослужащий ВСУ рассказал об обеспечении мобилизованных россиян: смотрите видео

Кроме амуниции, которая даже не сертифицирована в Китае, также прибывает иранская и вьетнамская, а кое-что достают из своих запасов.

"Если они будут что-то штурмовать, то еще пойдут Т-34 (советский танк периода Второй мировой войны – 24 Канал). Это я без шуток говорю. Кстати, перед полномасштабной войной Лаос передала обратно России 120 таких танков", – подчеркнул Макарук.

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