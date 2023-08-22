Организационно все готово, – военный эксперт сказал, решится ли Россия на большую мобилизацию

Нет оснований сомневаться в том, что Кремль действительно готовится к новой мобилизации. Однако ее проведение точно не будет легким из-за того, что россияне не поддерживают такое решение, а также из-за проблем с кадровым и ресурсным потенциалом России.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. Он утверждает, что Кремль полностью готов к проведению новой волны мобилизации, однако имеет ряд препятствий, которые ее усложнят.

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Насколько эффективно оккупанты способны провести мобилизацию

Новая мобилизация в России вполне возможна и даже вполне вероятна. На это указывают законодательные изменения, связанные с расширением призывного возраста и другими мерами.

"Россия организационно готова к новой волне мобилизации. Но есть и другие факторы: Путин может быть озабочен реакцией населения и возможными поджогами военкоматов", – отметил Попович.

Вряд ли это остановит российского диктатора в случае, если у его армии возникнет существенная нехватка личного состава. Однако возникает вопрос, готово ли российское минобороны подготовить сотни тысяч мобилизованных.

Денис Попович о будущей мобилизации: дивизия видео

"Еще прошлой осенью в России были значительные проблемы с наличием полигонов и командиров низшего звена, без которых подразделение не может существовать. Одно дело набрать толпу, одеть ее в форму и дать им старые автоматы. Совсем другое – создать из них боеспособное подразделение", – убежден военный эксперт.

Также в России могут возникнуть проблемы с техническим оснащением новых подразделений. Потребности новосозданных частей в технике будут значительно больше, чем оккупанты способны произвести или восстановить.

Что известно о мобилизации в России

Из-за больших потерь в войне захватчикам следует восстановить человеческий ресурс в своих подразделениях. Для этого им нужно несколько сот тысяч новых солдат, как считают в ГУР.

Однако этот шаг действительно непопулярен, потому что Кремль долгое время пытался вместо мобилизации использовать наемников и в том числе заключенных. Это существенно смягчало восприятие войны россиянами, которым было удобно притворяться, что она их не касается.

По состоянию на сегодняшний день оккупантам удается привлекать в армию около 20 тысяч человек ежемесячно, но этого может оказаться недостаточно, учитывая, что за этот же срок Россия теряет более 15 тысяч личного состава только убитыми.

России требуется мобилизация не только для пополнения существующих подразделений. В планах Кремля – создать совершенно новую 25 общевойсковую армию, для которой потребуется около 50 тысяч новобранцев.