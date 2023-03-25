Россия готовит информполе к контрнаступлению ВСУ: как реагирует население
Власти России распространяют мнения о том, что враг, то есть Украина близко, поэтому мобилизация неизбежна. Сами же русские не очень спешат записываться в военкоматы, как это было в начале полномасштабного вторжения.
Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. По его словам, призывы о том, что российскому населению следует ожидать от украинцев опасности, это свидетельство своеобразной раскачки народа.
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Чем запугивают россиян
Иван Ступак убежден, что Россия хочет донести своим гражданам, что враг уже очень близко, поэтому нужно вставать в защиту своего государства.
По его мнению, это своеобразная мотивация, чтобы мужчины шли записываться в регулярные войска или в "Вагнер".
"Кстати, есть там вновь созданный ЧВК "Конвой" - такое вопиющее название", – пояснил он.
Ступак подчеркнул, что Украине нравится наблюдать за абсурдом, который происходит в России.
У украинцев появился новый "любимец" – это Пригожин. То есть утром смотрят Стрелкова, вечером смотрят Пригожина – кто что расскажет,
– отметил он.
Экс-сотрудник СБУ объяснил, что, конечно, россияне не обходятся без дезинформации, поэтому нужно уметь читать между строк.
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Украинцы вызывают уважение
По его словам, даже Евгений Пригожин понимает, что россияне не всегда называют вещи своими именами.
Следует отметить, что основатель ППК "Вагнера" живет в криминальной среде, где признают только силу.
Обратите внимание, как он обращается к Зеленскому: "Владимир Саныч!". То есть он обращается с уважением. Когда украинская армия, украинская армия и президент показали свои зубы, то эта категория людей выражает свое уважение,
– заметил он.
Ступак отметил, что это о многом свидетельствует.
Вторая волна мобилизации
Экс-сотрудник СБУ рассказал, что россияне готовятся ко второй волне мобилизации, но уже учитывают предыдущие ошибки. К примеру, будут установлены ограничения на выезд для мужчин призывного возраста.
"Но еще раз вспоминаем, как была первая волна мобилизации – очень тяжело она им давалась, на планке 200 тысяч у них что-то там заломилось", – пошутил он.
По его словам, после этой цифры число мобилизованных сначала было 360 тысяч человек, затем 320 тысяч.
Я думаю, что вторая волна будет гораздо труднее с точки зрения призыва, а еще труднее будет с обеспечением,
– убежден он.
По его мнению, вторая волна мобилизации будет с завистью смотреть на волну, которая была в сентябре-октябре, когда россияне наколенники делали из бутылок Coca-Cola и окрашивали их в черный цвет.
Частичная мобилизация в России: последние новости
- По последним данным украинской разведки, Кремль ежемесячно мобилизует около 20 тысяч россиян. Вместе с тем, огромные потери на поле боя свидетельствуют, что "армия не эффективна, не обеспечена, должным образом обучена".
- Кроме того, с начала марта 2023 выплаты оккупантам задерживали или вообще не платили в 52 регионах России. Контрактники, мобилизованные и добровольцы жалуются, что вместо обещанных 195 тысяч рублей в месяц на счета поступают в разы меньше суммы.
- Поскольку Россия несет бешеные потери на поле боя, то нужно восстанавливать ресурсы. Да, оккупанты планируют привлечь еще 400 тысяч контрактников. И хотя достойного снабжения армии нет, россиян все равно будут бросать на фронт.