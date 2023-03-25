Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього. За його словами, заклики про те, що російському населенню слід чекати від українців небезпеки, це свідчення своєрідного розгойдування народу.

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Чим залякують росіян

Іван Ступак переконаний, що Росія хоче донести до своїх громадян, що ворог вже дуже близько, тому треба ставати на захист своєї держави.

На його думку, це своєрідна мотивація, щоб чоловіки йшли записуватися до регулярного війська чи до "Вагнера".

"До речі, є там новостворений ПВК "Конвой" – така кричуща назва", – пояснив він.

Ступак наголосив, що Україні подобається спостерігати за тим абсурдом, який відбувається в Росії.

В українців з'явився новий "улюбленець" – це Пригожин. Тобто зранку дивляться Стрєлкова, ввечері дивляться Пригожина – хто що розкаже,

– зазначив він.

Ексспівробітник СБУ пояснив, що, звісно, росіяни не обходяться без дезінформації, тому треба вміти читати між рядками.

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Українці викликають повагу

За його словами, навіть Євгєній Пригожин розуміє, що росіяни не завжди називають речі своїми іменами.

Варто наголосити, що засновник ПВК "Вагнера" живе в кримінальному середовищі, де визнають лише силу.

Зверніть увагу, як він звертається до Зеленського: “Володимир Санич!”. Тобто він звертається з повагою. Коли українська армія, українська армія і президент показали свої зуби, то ця категорія людей висловлює свою повагу,

– зауважив він.

Ступак зазначив, що це багато про що свідчить.

Друга хвиля мобілізації

Ексспівробітник СБУ розказав, що росіяни готуються до другої хвилі мобілізації, але вже враховують попередні помилки. Наприклад, будуть встановлені обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку.

"Але ще раз згадуємо, як була перша хвиля мобілізації – дуже важко вона їм давалася, на планці 200 тисяч у них щось там заламалося", – пожартував він.

За його словами, після цієї цифри число мобілізованих спершу було 360 тисяч осіб, потім 320 тисяч.

Я думаю, що друга хвиля буде набагато важча з точки зору призову, а ще важче буде з забезпеченням,

– переконаний він.

На його думку, друга хвиля мобілізації буде із заздрістю дивитися на хвилю, яка була в вересні-жовтні, коли росіяни наколінники робили із пляшок Coca-Cola та фарбували їх в чорний колір.

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