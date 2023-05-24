Теперь не убегут: у мобилизованных россиян будут отбирать загранпаспорта
Российская госдума приняла поправки к закону об изъятии загранпаспортов у мобилизованных. Уже вскоре после призыва россияне будут вынуждены сдавать их на хранение вплоть до истечения срока службы.
В случае отказа передать загранпаспорт в миграционный отдел МВД или МФЦ, его в течение пяти дней признают недействительным. Об этих нововведениях в законодательстве оккупантов сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Как теперь будет происходить мобилизация в России
Поправки к законопроекту об изъятии паспортов уже были приняты в нижней палате российского парламента. Вступят в силу эти нововведения после того, как их рассмотрит Совет федерации и подпишет сам Путин.
Согласно новому закону, российские призывники будут вынуждены передавать свой паспорт на хранение в соответствующие службы, а получить обратно его можно будет уже по возвращении из армии. Очевидно, в России уже начинают понимать, что ехать на войну в Украину – не веселое приключение, а скорее билет в один конец, и оккупанты пытаются перерезать мобилизованным все пути к бегству.
Впрочем, российские адвокаты убеждены, что законопроект еще не коснется осеннего призыва 2023 года, ведь закон вступит в силу только через 180 дней после подписания его Владимиром Путиным.
Кого Кремль вербует на войну против Украины
- На временно оккупированных территориях Украины россияне начинают мобилизовать коллаборантов. Теперь в горячие точки будут ехать предатели Украины, которые совсем недавно призывали "русский мир". Вербуют их как "охранников" – якобы они будут охранять государственную границу.
- Чтобы как можно сильнее оттянуть открытую мобилизацию, в России уже вербуют сирот. В приморском крае им обещают подарить жилье в обмен на службу в Украине. Этих новобранцев один из российских депутатов предлагает бросать в горячие точки.
- Но на войну пойдут не только сироты, а и подростки – на оккупированных территориях в армию России против воли уносят несовершеннолетних юношей. Кроме того, страна-агрессор повысила и призывной возраст – теперь воевать могут забрать мужчин до 60 лет.