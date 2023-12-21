Против мобилизации почти 70% в России растет недовольство войной, – ГУР

Россияне все больше выражают недовольство последствиями войны в Украине, а именно принудительной мобилизацией в армию. Показатель за год вырос почти на десять процентов.

Однако, несмотря на это, Россия ежедневно привлекает в армию более тысячи единиц личного состава. Таким образом она "латает дыры" бригад на передовой.

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Россияне недовольны мобилизацией

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время дискуссии в рамках мероприятия "Украина и мир впереди 2024 года" рассказал, что в России растет недовольство мобилизацией. По данным разведки, в начале года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян. Уже в декабре 2023 года показатель вырос до 69%.

Это еще не признак того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть,

– объяснил Вадим Скибицкий.

По разным данным Россия с помощью мобилизации или рекрутинга ежедневно привлекает в армию 1000 – 1200 человек. Скибицкий отмечает, что большинство новобранцев Россия отправляет на фронт для восполнения потерь. Агрессор пытается поддерживать уровень укомплектованности боевых частей на линии столкновения на уровне 92 – 95%, чтобы сохранять темпы войны.

Мобилизация в России