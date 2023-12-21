Против мобилизации почти 70% в России растет недовольство войной, – ГУР
Источник:ГУР
Россияне все больше выражают недовольство последствиями войны в Украине, а именно принудительной мобилизацией в армию. Показатель за год вырос почти на десять процентов.
Однако, несмотря на это, Россия ежедневно привлекает в армию более тысячи единиц личного состава. Таким образом она "латает дыры" бригад на передовой.
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Россияне недовольны мобилизацией
Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время дискуссии в рамках мероприятия "Украина и мир впереди 2024 года" рассказал, что в России растет недовольство мобилизацией. По данным разведки, в начале года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян. Уже в декабре 2023 года показатель вырос до 69%.
Это еще не признак того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть,
– объяснил Вадим Скибицкий.
По разным данным Россия с помощью мобилизации или рекрутинга ежедневно привлекает в армию 1000 – 1200 человек. Скибицкий отмечает, что большинство новобранцев Россия отправляет на фронт для восполнения потерь. Агрессор пытается поддерживать уровень укомплектованности боевых частей на линии столкновения на уровне 92 – 95%, чтобы сохранять темпы войны.
Мобилизация в России
Сергей Шойгу заявил, что в этом году численность армии России выросло до 1 миллиона 150 тысяч. Минобороны якобы начало процесс увеличения штата еще на 170 тысяч человек. При этом ранее Путин заявлял, что в Украине воюет 617 тысяч военных.
Российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв в армию 2024 года по уже упрощенному процессу – россиянам будут вручать электронные повестки. Ранее россиянам обещали, что эта система не будет работать до 2025 года.
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Во время "Прямой линии" Владимир Путин пытался убедить население, что дополнительный призыв не требуется. "Частная мобилизация", объявленная 21 сентября 2022 года, якобы прошла "успешно" – было набрано за несколько недель около 300 тысяч военных. И по словам Путина, больше не нужно – однако, вероятно, это еще одна ложь диктатора.