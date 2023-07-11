В Москве угрожают разорвать контракты с фирмами, которые не дадут "добровольцев", – разведка

Британская разведка заявила, что в Москве городские власти угрожают строительным фирмам расторжением контрактов. К этим действиям хотят прибегать при условии, если компании не предоставят "добровольцев" на войну в Украину.

По данным Минобороны Британии, это в первую очередь повлияет на национальные меньшинства из более бедных регионов России. Ведь именно они составляют большинство строителей Москвы.

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Городские власти Москвы, вероятнее всего, угрожают строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины. Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа 2023 года,

– говорится в сообщении.

Британские разведчики объясняют, что такой шаг в первую очередь повлияет на национальные меньшинства из более бедных регионов России. В частности, говорится о:

Дагестане;

представителях стран Центральной Азии.

Именно эти граждане составляют большинство строителей столицы России. Британские разведчики предполагают, что эта мера, вероятнее всего, происходит по крайней мере за "молчаливого согласия" мэра Москвы Сергея Собянина.

"Это продолжает его послужной список в попытках минимизировать влияние войны на более богатых москвичей. В то же время демонстрируя поддержку военных усилий", – заявили в разведке.

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