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24 Канал Новости Украины Сохраняется ли за мобилизованным рабочее место и зарплата
9 марта, 07:27
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Сохраняется ли за мобилизованным рабочее место и зарплата

Анжелика Байбак

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву на службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, и часто возникает вопрос, сохраняется ли за мобилизованным рабочее место и зарплата.

Ответила на этот вопрос юрист практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько и партнеры" Виктория Огородник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Какие мобилизованные имеют трудовые гарантии

Как сообщила Огородник, трудовые гарантии для мобилизованных работников регулирует статья 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины. Так, согласно законодательству, гарантии могут иметь категории мужчин, которые:

  • направлены для прохождения базовой военной службы;
  • призваны на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • призванные на военную службу по мобилизации;
  • призваны на военную службу из числа резервистов в особый период;
  • принятые на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта.

Для таких категорий мобилизованных мужчин до июля 2022 года сохранялось место работы, должность и средний заработок. Однако после 19 июля 2022 года, согласно закону №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений", за работниками сохраняются только место работы и должность, а размер зарплаты – нет.

Трудовые гарантии сохраняются:

  • до окончания особого периода (военного положения),
  • до дня фактического увольнения,
  • до завершения лечения (для раненых),
  • до возвращения из плена.

Юрист добавила, что для финансового обеспечения мобилизованных граждан вместо сохранения среднего заработка была введена выплата денежного обеспечения из государственного бюджета Украины, а также регулирование выплат в соответствии с законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кроме того, правительством было принято постановление №168 от 28 февраля 2022 года, предусматривающее дополнительное материальное обеспечение:

  • дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно;
  • увеличение вознаграждения до 100 000 гривен для непосредственных участников боевых действий.

В то же время работодатель может прекратить выплату среднего заработка работникам, призванным до вступления в силу закона №2352-IX. Такое решение обосновывается необходимостью избежания дискриминации между работниками, призванными до и после вступления в силу закона.

Работодатели также имеют право:

  • устанавливать дополнительные трудовые льготы;
  • сохранять заработную плату за свой счет;
  • предоставлять другие социально-бытовые льготы.

Так, работодатели обязаны сохранить рабочее место и должность мобилизованного, прекратить выплату среднего заработка (если не принято другое решение), оформить все кадровые решения документально и по желанию – установить дополнительные льготы (в соответствии со статьей 91 КЗоТ).