В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву на службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, и часто возникает вопрос, сохраняется ли за мобилизованным рабочее место и зарплата.

Ответила на этот вопрос юрист практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько и партнеры" Виктория Огородник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Какие мобилизованные имеют трудовые гарантии

Как сообщила Огородник, трудовые гарантии для мобилизованных работников регулирует статья 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины. Так, согласно законодательству, гарантии могут иметь категории мужчин, которые:

направлены для прохождения базовой военной службы;

призваны на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

призванные на военную службу по мобилизации;

призваны на военную службу из числа резервистов в особый период;

принятые на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта.

Для таких категорий мобилизованных мужчин до июля 2022 года сохранялось место работы, должность и средний заработок. Однако после 19 июля 2022 года, согласно закону №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений", за работниками сохраняются только место работы и должность, а размер зарплаты – нет.

Трудовые гарантии сохраняются:

до окончания особого периода (военного положения),

до дня фактического увольнения,

до завершения лечения (для раненых),

до возвращения из плена.

Юрист добавила, что для финансового обеспечения мобилизованных граждан вместо сохранения среднего заработка была введена выплата денежного обеспечения из государственного бюджета Украины, а также регулирование выплат в соответствии с законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кроме того, правительством было принято постановление №168 от 28 февраля 2022 года, предусматривающее дополнительное материальное обеспечение:

дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно;

увеличение вознаграждения до 100 000 гривен для непосредственных участников боевых действий.

В то же время работодатель может прекратить выплату среднего заработка работникам, призванным до вступления в силу закона №2352-IX. Такое решение обосновывается необходимостью избежания дискриминации между работниками, призванными до и после вступления в силу закона.

Работодатели также имеют право:

устанавливать дополнительные трудовые льготы;

сохранять заработную плату за свой счет;

предоставлять другие социально-бытовые льготы.

Так, работодатели обязаны сохранить рабочее место и должность мобилизованного, прекратить выплату среднего заработка (если не принято другое решение), оформить все кадровые решения документально и по желанию – установить дополнительные льготы (в соответствии со статьей 91 КЗоТ).