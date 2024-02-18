Экономическое бронирование от призыва: какие два варианта рассматривает власть

Украинская власть рассматривает вариант возможности экономического бронирования от мобилизации для бизнеса. В то же время сейчас идут дискуссии относительно того, какой вид должен приобрести соответствующий законопроект.

Среди предложений – бронирование за высокие налоги или же возможность за отдельную плату забронировать своего сотрудника. Однако до сих пор нет единого видения, как это будет выглядеть.

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Экономическое бронирование

Для того чтобы содержать одного мобилизованного на фронте, то получается около 80 тысяч гривен в месяц. То есть, чтобы обеспечить одного воина, необходимо, чтобы в тылу работали 4 – 5 украинцев. Таким образом, чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек.

Офис президента и инициативная группа нардепов, которую собрал председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха имеют разные мнения относительно экономического бронирования.

В ОП считают, что нужно опираться на размер реальной заработной платы. Нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на экономическое бронирование – 30 – 35 тысяч гривен в месяц. В то же время группа депутатов являются сторонниками введения налога, вроде военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен.

Идея команды Наталухи позволит направить все полученные средства в спецфонд, деньги из которого будут идти исключительно на оборону. А в модели Банковой все налоги на доходы физлиц получат местные бюджеты – забрать их оттуда может быть сложно.

В Федерации работодателей говорят, что обе названые суммы – и зарплата в 35 тысяч, и 20 тысяч сбор с работодателя – недосягаемы для большинства их членов. Члены ФРУ готовы платить за бронь около 6 тысяч гривен в месяц за работника.

Что говорили о бронировании бизнеса