Что может грозить военнообязанному, который откажется от повестки

Юристы объяснили, что будет, если отказаться от повестки. Есть несколько условий, при которых это можно сделать законно. При этом отказ от разных повесток влечет разные последствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Что будет, если отказаться от повестки

Есть несколько видов повесток. Чаще всего военнообязанных вызывают, чтобы поставить их на воинский учет, обновить их учетные данные, направить их на ВВК и определить уровень пригодности к военной службе.

Очевидно, что в случае отсутствия военно-учетных документов вообще, устаревших данных в них, неактуальной ВВК является основанием для вручения военнообязанному повестки на обновление военно-учетных данных. В то же время, если вы убеждены, что вполне выполнили правила воинского учета, недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и имеете штрих код для проверки соответствующей информации в едином реестре военнообязанных "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения вам повестки нет,

– говорят адвокаты.

В таком случае они советуют объяснить представителям ТЦК и СП, что человек имеет действующую отсрочку, а с момента последнего визита в ТЦК и СП учетные данные у него не изменились.

Кто может отказаться от повестки:

если вы исключены из воинского учета;

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

если повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

если на повестке нет печати ТЦК / подписи его руководителя.

Но если военнообязанный не обновил военно-учетные данные, он не имеет оснований для отказа от получения повестки. Это расценивают как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации, а представители ТЦК и СП фиксируют факт отказа от повестки.

"Составляется соответствующий акт об отказе от повестки. В таком акте военнообязанный может указать причины отказа от повестки и подписать. Если же военнообязанный отказывается также подписывать акт и не желает указывать в нем что-либо, то такой акт подписывается свидетелями отказа от получения повестки", – детализируют юристы.

После составления такого акта ТЦК и СП выносит постановление о привлечении человека к административной ответственности. Наказание может составлять от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

Последствия отказа от повестки:

Если отказаться от повестки на обновление военно-учетных данных, можно получить штраф.

Если отказаться от повестки на прохождение ВВК или боевой (мобилизационное распоряжение), тогда наступает уголовная ответственность.

Впрочем, количество отказов от повесток на обновление военно-учетных данных не означает переход от административной к уголовной ответственности.