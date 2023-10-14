Варианты могут быть разными: где военные могут пройти ВЛК
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Впрочем, перед тем, как стать в ряды ВСУ, нужно проверить состояние своего здоровья.
Перед мобилизацией военнообязанные должны пройти ВЛК, военно-врачебную комиссию. Именно его результаты определяют пригодность к военной службе.
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Есть разные варианты
Чаще ВЛК проходят по территориальному принципу. Именно это предусмотрено законом, регулирующим этот вопрос.
Когда военнослужащий завершает лечение, его отправляют в ВЛК. Название заведения, где оно будет проходить указано уже в направлении. Чаще это учреждение, где военный уже лечился, или расположенное рядом с воинской частью.
Однако на самом деле варианты могут быть разными. Военный имеет право попросить проходить ВЛК по месту:
- лечение;
- обучение;
- пребывание в командировке;
- проведение отпуска.
Это он должен указать в рапорте.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине уже функционирует е-реестр военнообязанных. Впрочем, в Министерстве обороны пока не прокомментировали, возможно ли появление повесток в электронном виде. По словам адвоката Андрея Межерицкого, для того чтобы повестки присылали электронно, необходимые изменения в законодательство о мобилизации и военной службе.
- Студентов, находящихся в академотпуске, могут мобилизовать. В МОН сообщили: вышеупомянутую категорию студентов могут забрать в армию, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва. Для такой категории студентов отсрочка бездействует.
- В Верховной Раде утвердили продолжение военного положения еще не менее 15 ноября. Соответствующее предложение сделал Верховный главнокомандующий ВСУ президент Владимир Зеленский. Это означает, что до 15 ноября будет действовать также всеобщая мобилизация. Кроме того, будут ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста.