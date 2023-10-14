Варианты могут быть разными: где военные могут пройти ВЛК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Впрочем, перед тем, как стать в ряды ВСУ, нужно проверить состояние своего здоровья.

Перед мобилизацией военнообязанные должны пройти ВЛК, военно-врачебную комиссию. Именно его результаты определяют пригодность к военной службе.

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Есть разные варианты

Чаще ВЛК проходят по территориальному принципу. Именно это предусмотрено законом, регулирующим этот вопрос.

Когда военнослужащий завершает лечение, его отправляют в ВЛК. Название заведения, где оно будет проходить указано уже в направлении. Чаще это учреждение, где военный уже лечился, или расположенное рядом с воинской частью.

Однако на самом деле варианты могут быть разными. Военный имеет право попросить проходить ВЛК по месту:

лечение;

обучение;

пребывание в командировке;

проведение отпуска.

Это он должен указать в рапорте.

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