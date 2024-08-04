Повестка по почте: какие правила вручения повесток существуют в Украине

4 августа 2024, 21:16
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Источник:

РБК-Украина

Во время военного положения военнообязанные мужчины должны носить при себе документы. А вот повестку могут вручить практически в любом месте, к тому же могут и прислать по почте.

Также военнообязанным следует знать, что появилось фейковое приложение Резерв+. Об этом сообщили в Минобороны 4 августа, над решением проблемы уже работают.

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Виды повесток в Украине

Во время мобилизации в районные ТЦК граждан вызывают, чтобы:

  • взять их на воинский учет;
  • они прошли медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;
  • уточнить персональные данные, данные военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);
  • призвать их на военную службу по мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.

В ТЦК и СП граждан вызывают с помощью повестки. Ее могут вручить или отправить.

При каких условиях повестка считается правильно врученной лично в руки

Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП в случае вручения повестки является личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Согласно закону, повестку могут выдать практически в любом месте – по месту жительства военнообязанного, по месту учебы или работы, на улицах, остановках, блокпостах, в общественных местах.

Если резервист или военнообязанный в течение 60 дней не уточнил свой адрес, повестку направляют на его адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства.

При каких условиях повестку, присланную по почте, считают врученной

С 18 июля повестки могут присылать почтовым отправлением.

Надлежащим подтверждением оповещения является:

  • день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;
  • день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.

Когда можно не прийти в ТЦК

В ТЦК можно не прийти, если:

  • есть препятствие стихийного характера;
  • гражданин болеет;
  • продолжаются военные действия на соответствующей территории, а их последствия или другие обстоятельства лишили человека возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
  • умер близкий родственник или близкий родственник его жены.
Автор: Ірина Чеботнікова