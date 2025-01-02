Мобилизация в Украине: какой минимальный призывной возраст

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В основном призыву подлежат мужчины от 25 лет, но есть исключения.

Юристы Бесплатной юридической помощи в комментарии "Фактам ICTV" рассказали, кого могут мобилизовать до 25 лет, передает 24 Канал.

Смотрите также Кабмин обновил правила пересечения границы: что изменится для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет

Кого мобилизуют до 25 лет

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", вступивший в силу 18 мая 2024 года, предусматривает снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, являются призывниками, а не военнообязанными. Во время военного положения набора на военную службу не было, поэтому их не мобилизовали. Сейчас они могут мобилизоваться только по собственному согласию.

До 25 лет могут призвать на военную службу:

мужчин, которые прошли срочную службу в мирное время;

лиц, которые прошли альтернативную (невоенную) службу;

мужчин, которые закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили военно-учетную специальность;

уволенных полицейских, лиц рядового состава МВД, Гостаможслужбы.

Напомним, что в апреле 2024 года Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет. Верховная Рада проголосовала за этот законопроект еще в 2023 году.