Проверка военных билетов у мужчин: в ТЦК сделали разъяснение

Во время проведения мобилизации граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Во Львовском ТЦК и СП рассказали, кто имеет право останавливать граждан среди улицы и проверять наличие этих документов.

В военкомате напомнили, что военно-учетные документы оформляют в ТЦК и СП. Это документы, определяющие принадлежность их владельцев к выполнению воинского долга, передает 24 Канал.

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Особенности проверки военно-учетных документов

К военно-учетным документам относятся:

удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных;

военный билет – для резервистов.

Мужчины призывного возраста должны предъявлять документ по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского, или представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Проверку военно-учетных документов представители ТЦК и СП или полицейские могут осуществлять с помощью технических приборов, средств и специализированного программного обеспечения с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

К слову, Минобороны попросило Комитет отсрочить сроки наработки законопроекта об условиях демобилизации.