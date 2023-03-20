Маляр объяснила, что делать, если человека без подготовки направляют на передовую

20 марта 2023, 19:54
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Все бойцы проходят специальные учебные курсы, однако действительно Минобороны получает жалобы на то, что на передовую могут направить военнообязанных без должной подготовки.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона объяснила, что делать людям в подобных случаях, информирует 24 Канал.

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В горячие точки без подготовки не могут направить

Маляр заявила, что в Украине издают сейчас разные типы повесток. В основном это для того, чтобы человек явился в ТЦК, чтобы уточнить данные.

В Минобороны отмечают, что направление военнообязанных на передовую без должной подготовки – значительное нарушение. Маляр заявила, что если человека отправили на передовую без прохождения специализированного обучения, то необходимо обращаться на горячую линию с жалобой.

Обратите внимание! Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии. Для этого следует назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер военной части, в которую направили, и ТЦК СП, который отправил. Номера горячей линии Министерства обороны:
0-800-500-410;
0-800-500-442;
044-454-44-99.

Вместе с тем информацию о том, что на горячие направления могут бросать неподготовленных бойцов, распространяет не только российская пропаганда, но и западные СМИ. Поэтому к подобным заявлениям Маляр советует относиться объективно. Надо понимать, что до полномасштабного вторжения Украина имела в 5 раз меньше профессионально подготовленных военных, сейчас – таких более 1 миллиона.

Наивысшие требования установлены для десантно-штурмовых войск ВСУ. Они проходили сложнейшую подготовку и к полномасштабному вторжению. Сейчас же укомплектовываются различные подразделения, поэтому и учебные курсы могут отличаться.

Поэтому действительно может возникнуть проблема с подготовкой бойцов, однако в Минобороны такие случаи знают и работают над тем, чтобы они больше не повторялись.

Как россияне врут о мобилизованных

  • Маляр уже комментировала подобные заявления. Ранее она заявила, что кремлевский нарратив по командировке на Бахмут неподготовленных бойцов не соответствует действительности. Она подчеркнула, что мобилизованные, которые не проходили военную службу, направляются в учебные центры.
  • Вместе с тем, в Кремле распространяют ложь относительно того, что в Украине повестки будут поступать через "Действие". Маляр заявила, что в Украине не будут вводить подобную практику. Подобные заявления распространяют только пророссийские силы.
  • Российская пропаганда также распространяет нарратив, что всех мобилизованных "бросают" на Восток. Однако в Минобороны подобные заявления опровергают и заявляют, что в доукомплектовании нуждаются и другие направления. Например, тыловые воинские части, такие как учебные заведения, базы, склады, арсеналы, ремонтные части, части связи и киберобороны также нуждаются в специалистах.

Автор: Анжеліка Байбак