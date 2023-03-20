Маляр объяснила, что делать, если человека без подготовки направляют на передовую
Все бойцы проходят специальные учебные курсы, однако действительно Минобороны получает жалобы на то, что на передовую могут направить военнообязанных без должной подготовки.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона объяснила, что делать людям в подобных случаях, информирует 24 Канал.
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В горячие точки без подготовки не могут направить
Маляр заявила, что в Украине издают сейчас разные типы повесток. В основном это для того, чтобы человек явился в ТЦК, чтобы уточнить данные.
В Минобороны отмечают, что направление военнообязанных на передовую без должной подготовки – значительное нарушение. Маляр заявила, что если человека отправили на передовую без прохождения специализированного обучения, то необходимо обращаться на горячую линию с жалобой.Обратите внимание! Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии. Для этого следует назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер военной части, в которую направили, и ТЦК СП, который отправил. Номера горячей линии Министерства обороны:
0-800-500-410;
0-800-500-442;
044-454-44-99.
Вместе с тем информацию о том, что на горячие направления могут бросать неподготовленных бойцов, распространяет не только российская пропаганда, но и западные СМИ. Поэтому к подобным заявлениям Маляр советует относиться объективно. Надо понимать, что до полномасштабного вторжения Украина имела в 5 раз меньше профессионально подготовленных военных, сейчас – таких более 1 миллиона.
Наивысшие требования установлены для десантно-штурмовых войск ВСУ. Они проходили сложнейшую подготовку и к полномасштабному вторжению. Сейчас же укомплектовываются различные подразделения, поэтому и учебные курсы могут отличаться.
Поэтому действительно может возникнуть проблема с подготовкой бойцов, однако в Минобороны такие случаи знают и работают над тем, чтобы они больше не повторялись.
Как россияне врут о мобилизованных
- Маляр уже комментировала подобные заявления. Ранее она заявила, что кремлевский нарратив по командировке на Бахмут неподготовленных бойцов не соответствует действительности. Она подчеркнула, что мобилизованные, которые не проходили военную службу, направляются в учебные центры.
- Вместе с тем, в Кремле распространяют ложь относительно того, что в Украине повестки будут поступать через "Действие". Маляр заявила, что в Украине не будут вводить подобную практику. Подобные заявления распространяют только пророссийские силы.
- Российская пропаганда также распространяет нарратив, что всех мобилизованных "бросают" на Восток. Однако в Минобороны подобные заявления опровергают и заявляют, что в доукомплектовании нуждаются и другие направления. Например, тыловые воинские части, такие как учебные заведения, базы, склады, арсеналы, ремонтные части, части связи и киберобороны также нуждаются в специалистах.