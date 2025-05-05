Мобилизация женщин: какие медицинские специальности подлежат воинскому учету

В мае вступили в силу некоторые изменения по мобилизации. Но женщин по-прежнему не мобилизуют принудительно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Какие медицинские специальности подлежат воинскому учету

Женщины медицинских профессий подлежат воинскому учету в нескольких случаях – если они соответствуют возрастным и медицинским критериям для прохождения службы. То есть им должно быть до 60 лет и они должны быть пригодны по заключению ВВК.

Постановка на учет в ТЦК не обязательно предусматривает мобилизацию женщин. Напомним, женщины с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет с 1 октября 2023 года.

"С 2026 года воинский учет для женщин становится обязательным для всех, кто имеет медицинскую и родственную специальность. В частности, Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов по Постановлению № 1487 предусматривает взятие женщин на воинский учет во время обучения на последнем курсе медицинского вуза. Проект № 12076, который предлагает внести изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", в январе 2025 года документ вступил в силу, ведь его подписал президент", – говорится в материале.

Проект предлагает уточнить нормы по воинскому учету женщин, которые хотят пройти базовую военную подготовку. Они будут по собственному согласию поставлены на воинский учет призывников. А после базовой подготовки их будут зачислять на воинский учет военнообязанных.

В перечень специальностей или профессий, при которых женщины должны стать на воинский учет и могут быть мобилизованы, входят:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, а также медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения; медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.

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