Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Які медичні спеціальності підлягають військовому обліку

Жінки медичних професій підлягають військовому обліку в кількох випадках – якщо вони відповідають віковим і медичним критеріям для проходження служби. Тобто їм має бути до 60 років і вони мають бути придатні за висновком ВЛК.

Взяття на облік у ТЦК не обов'язково передбачає мобілізацію жінок. Нагадаємо, жінки з медичною та фармацевтичною освітою стали на військовий облік з 1 жовтня 2023 року.

"Із 2026 року військовий облік для жінок стає обов'язковим для усіх, хто має медичну і споріднену спеціальність. Зокрема, Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів за Постановою № 1487 передбачає взяття жінок на військовий облік під час навчання на останньому курсі медичного ВНЗ. Проєкт № 12076, який пропонує внести зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у січні 2025 року документ набув чинності, адже його підписав президент", – ідеться в матеріалі.

Проєкт пропонує уточнити норми щодо військового обліку жінок, які мають бажання пройти базову військову підготовку. Вони будуть за власною згодою поставлені на військовий облік призовників. А після базової підготовки їх зараховуватимуть до військового обліку військовозобов'язаних.

До переліку спеціальностей або професій, при яких жінки мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані, входять:

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);

професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер); професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування; медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори.

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