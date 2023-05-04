Военный учет: в Минобороны предлагают уменьшить предельный возраст призывников до 25 лет

Министерство обороны совместно с силами обороны предложили новые изменения в украинское законодательство. Призывной возраст украинцев хотят сократить с 27 до 25 лет.

Такое решение, по мнению представителей Минобороны, ответ на полномасштабную агрессию со стороны России. Кроме того, этот шаг был предварительно согласован с властными структурами.

Смотрите также Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

В Украине планируют сократить призывной возраст

В Минобороны рассказали, что во время действия военного положения отсутствует необходимость пребывания призывников до 27 лет на военном учете. В ведомстве считают, что это создает большую нагрузку на территориальные центры комплектований и социальной поддержки и требует дополнительных финансовых затрат со стороны государства.

"В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется", - отметили в Минобороны.

Также там подчеркнули, что длительное пребывание на учете призывников во время военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к службе граждан не может быть мобилизовано в ряды ВСУ.

Все инициативы направлены на укрепление обороноспособности государства и цель исключительно оптимизации процессов для приближения нашей победы!

– подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также заверили, что сегодня для защиты государства сделано очень многое. Более того, Украина выстояла самый тяжелый период, и теперь, как одно целое, сопротивляется оккупанту.

Мобилизация в Украине: последние новости