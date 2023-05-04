Военный учет: в Минобороны предлагают уменьшить предельный возраст призывников до 25 лет
Источник:Military Media Center
Министерство обороны совместно с силами обороны предложили новые изменения в украинское законодательство. Призывной возраст украинцев хотят сократить с 27 до 25 лет.
Такое решение, по мнению представителей Минобороны, ответ на полномасштабную агрессию со стороны России. Кроме того, этот шаг был предварительно согласован с властными структурами.
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В Украине планируют сократить призывной возраст
В Минобороны рассказали, что во время действия военного положения отсутствует необходимость пребывания призывников до 27 лет на военном учете. В ведомстве считают, что это создает большую нагрузку на территориальные центры комплектований и социальной поддержки и требует дополнительных финансовых затрат со стороны государства.
"В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется", - отметили в Минобороны.
Также там подчеркнули, что длительное пребывание на учете призывников во время военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к службе граждан не может быть мобилизовано в ряды ВСУ.
Все инициативы направлены на укрепление обороноспособности государства и цель исключительно оптимизации процессов для приближения нашей победы!
– подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны также заверили, что сегодня для защиты государства сделано очень многое. Более того, Украина выстояла самый тяжелый период, и теперь, как одно целое, сопротивляется оккупанту.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Верховная Рада 2 мая проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года. Следовательно, мобилизационные процессы в стране будут продолжаться.
- В тот же день Рада проголосовала за поправки к законам о работы военно-врачебных комиссий. Теперь украинским защитникам после ранения не нужно будет самостоятельно отдавать справки своим подразделениям.
- Юрист Максим Шинжирбаев рассказал, что во время военного положения нет срочной службы. Поэтому призыв в армию отменен.