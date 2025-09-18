Могут ли мобилизовать человека до 25 лет, объяснили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", передает 24 Канал.
Могут ли призвать мужчин до 25 лет?
В Украине мужчины 16 – 25 лет считаются призывниками. Они становятся на соответствующий воинский учет и подлежат призыву на срочную военную службу.
Военнообязанными мужчины становятся по достижении 25 лет или раньше в случае окончания кафедры военной подготовки и получения соответствующего офицерского звания.
Что важно, во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. Из этого следует, что поскольку призывников (лиц в возрасте от 18 до 25 лет) могут призвать только на срочную военную службу, что сейчас не осуществляется, то во время действия военного положения призвать призывника невозможно,
– отмечают юристы.
Поэтому мобилизовать мужчин 18 – 25 лет могут только тех, которые находятся в запасе или закончили кафедру военной подготовки.
"По достижении 25 лет лицо должно стать на воинский учет военнообязанных и изменить военно-учетный документ с удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного", – добавляют юристы.
В других случаях они рекомендуют воспользоваться юридической консультацией.
Мобилизация в Украине: последние новости
Народный депутат Роман Костенко заявил, что демобилизацию можно было бы проводить, если бы в Украине с самого начала работали на правильную и справедливую мобилизацию. Но пока о ней говорить не стоит.
Украинцы в возрасте от 60 лет уже могут присоединиться к ВСУ по контракту. Воинские части и ТЦК получили алгоритм действий, как оформлять документы таких граждан.
С 1 января 2026 года порог зарплаты для бронирования работников повысится с 20 тысяч до 21,6 тысячи гривен.