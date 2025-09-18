Чи можуть мобілізувати людину до 25 років, пояснили в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери", передає 24 Канал.

Чи можуть призвати чоловіків до 25 років?

В Україні чоловіки 16 – 25 років вважаються призовниками. Вони стають на відповідний військовий облік та підлягають призову на строкову військову службу.

Військовозобов'язаними чоловіки стають після досягнення 25 років або раніше у випадку закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання.

Що важливо, під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється. З цього випливає, що оскільки призовників (осіб у віці від 18 до 25 років) можуть призвати лише на строкову військову службу, що зараз не здійснюється, то під час дії воєнного стану призвати призовника не можливо,

– наголошують юристи.

Тож мобілізувати чоловіків 18 – 25 років можуть лише тих, які перебувають в запасі або закінчили кафедру військової підготовки.

"Після досягнення 25 років особа повинна стати на військовий облік військовозобов'язаних та змінити військово-обліковий документ із посвідчення про приписку до призовної дільниці на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", – додають юристи.

В інших випадках вони рекомендують скористатися юридичною консультацією.

