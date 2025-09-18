Чи можуть мобілізувати людину до 25 років, пояснили в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери", передає 24 Канал.
Чи можуть призвати чоловіків до 25 років?
В Україні чоловіки 16 – 25 років вважаються призовниками. Вони стають на відповідний військовий облік та підлягають призову на строкову військову службу.
Військовозобов'язаними чоловіки стають після досягнення 25 років або раніше у випадку закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання.
Що важливо, під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється. З цього випливає, що оскільки призовників (осіб у віці від 18 до 25 років) можуть призвати лише на строкову військову службу, що зараз не здійснюється, то під час дії воєнного стану призвати призовника не можливо,
– наголошують юристи.
Тож мобілізувати чоловіків 18 – 25 років можуть лише тих, які перебувають в запасі або закінчили кафедру військової підготовки.
"Після досягнення 25 років особа повинна стати на військовий облік військовозобов'язаних та змінити військово-обліковий документ із посвідчення про приписку до призовної дільниці на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", – додають юристи.
В інших випадках вони рекомендують скористатися юридичною консультацією.
Мобілізація в Україні: останні новини
Народний депутат Роман Костенко заявив, що демобілізацію можна було б проводити, якби в Україні з самого початку працювали на правильну та справедливу мобілізацію. Але наразі про неї говорити не варто.
Українці віком від 60 років вже можуть долучитися до ЗСУ за контрактом. Військові частини та ТЦК отримали алгоритм дій, як оформлювати документи таких громадян.
З 1 січня 2026 року поріг зарплати для бронювання працівників підвищиться з 20 тисяч до 21,6 тисячі гривень.