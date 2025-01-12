Не выходят за пределы полномочий: Сухопутные войска объяснили, почему некоторые делают из ТЦК "демона"

Наталья Киндратив, офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пролила свет на то, почему часть украинцев демонизирует ТЦК. Конечно, здесь не обошлось без вмешательства россиян.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Киндратив в эфире Киев FM.

Смотрите также Кто может получить бронирование от мобилизации в январе 2025 года

Почему происходят конфликты с ТЦК

Наталья Киндратив отметила: ТЦК и СП – составляющая Вооруженных Сил Украины. Врагу выгодно, чтобы украинцы воспринимали ТЦК как нечто отдельное, поэтому он делает различные информационные вбросы. Однако по законодательству ТЦК входит в состав ВСУ, подчиняясь Сухопутным войскам.

Военнослужащие ТЦК – такие же военнослужащие ВСУ, как и военнослужащие какой-то части или подразделения,

– объяснила Киндратив.

Важно понимать, что часто на работников ТЦК просто "сливают" агрессию и напряжение, которые накопились. Ведь люди видят их каждый день, поэтому и выражают недовольство в их адрес и создают конфликтные ситуации. Хотя, конечно, негативных эмоций заслуживают разве что россияне. А ТЦК и СП, как орган, просто выполняет функции, возложенные на него законом.

"Они не выходят за рамки полномочий. Их задача – проводить мобилизацию. Они ее проводят. Здесь уже вопрос, почему люди недовольны этим", – рассказала Наталья Киндратив.

Последние скандалы с ТЦК

Некоторые события в соцсетях подают некорректно. Например, на Львовщине работников ТЦК обвиняли в том, что они избили мужчину. Мол, на видео он без сознания, а его сестра с окровавленными руками. Однако оказалось, что у мужчины случился приступ эпилепсии, сестра помогала ему.

Однако есть и другие случаи. В Харькове работник ТЦК вытолкал за дверь адвоката. Хотя в ведомстве заявили, что женщина вела себя агрессивно, но действия работника осудили, назначив служебное расследование.