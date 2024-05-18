Приложение Резерв+ для военнообязанных уже доступно для скачивания

Министерство обороны Украины ночью 18 мая запустило мобильное приложение – Резерв+. Оно должно помочь военнообязанным, призывникам и резервистам обновить свои учетные данные ТЦК.

Запуск приложения состоялся после того, как вступил в силу новый закон о мобилизации. И теперь все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет до 16 июля включительно должны обновить свои учетные данные.

К теме Обновление данных в ЦПАУ: администраторов уже подключают к системе учета призывников

Резерв+ уже можно скачать

Советник министра обороны Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале около 00:52 написал, что приложение Резерв+ уже запустили. Поэтому оно уже доступно для скачивания.

Сейчас Резерв+ доступен для скачивания для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.



Резерв+ уже доступен для загрузки на девайсы / Фото из телеграм-канала Кирилла Тимошенко

Что надо знать о приложении Резерв+

В Министерстве обороны отметили, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных.

После обновления данных в приложении каждый сможет увидеть информацию из реестра Оберег по себе. Кроме того, с 18 июня в приложении Резерв + также появится QR-код, отсканировав который представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Кроме того, Кабмин 17 мая утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, будут считаться действительными на всей территории Украины до выдачи документа нового образца, о чем отметили в украинском правительстве.

Стоит отметить, что в Украине с 18 мая вступает в силу закон о мобилизации, в связи с чем вступают в нормы новые правила по привлечению граждан в Вооруженные Силы Украины, а также обязанность обновить свои военно-учетные данные в ТЦК в течение 60 дней. Что изменится с вступлением в силу нового закона – читайте в материале.