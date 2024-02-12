"Слишком много бронирований": в ТЦК рассказали, как проверяют предприятия

На время мобилизации работники некоторых предприятий имеют возможность забронировать своих работников. Все компании периодически проверяют, чтобы избежать злоупотреблений.

В то же время начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый убежден, что бронирования стало слишком много. Отметим, что сейчас на бронирование могут претендовать рабочие критических и важных для экономики предприятий.

Смотрите также Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года

ТЦК о мобилизации

Владимир Новосядлый отметил, что на бронирование от призыва пока могут претендовать предприятия, которые определены критической инфраструктурой, или имеют мобилизационное задание, изготавливают товары военного назначения и прочее. В то же время, по его мнению, пока таких компаний много.

По моему мнению, немного слишком много бронирования сейчас... Это все проверят. Предприятие должно не менее одного раза в год сверять учетные данные своих работников с учетными данными в ТЦК,

– отметил руководитель ТЦК.

В полномочия военкомата не входит проверка работников, которые подала компания. Однако ТЦК проверяют соответствие военно-учетных документов, военно-учетной специальности, своевременность обновления учетных данных и другие данные.

Если говорить об увольнении по состоянию здоровья, то это в юрисдикции ВВК – они устанавливают решение. В случае, если лицо пригодно или ограничение пригодно, то его могут мобилизовать. Если лицо признано непригодным, то его отправляют на высшие комиссии, которые уже или подтверждают диагноз, или наоборот – опровергают.

Бронирование для бизнеса