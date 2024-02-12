"Слишком много бронирований": в ТЦК рассказали, как проверяют предприятия
Источник:Вечерний Киев
На время мобилизации работники некоторых предприятий имеют возможность забронировать своих работников. Все компании периодически проверяют, чтобы избежать злоупотреблений.
В то же время начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый убежден, что бронирования стало слишком много. Отметим, что сейчас на бронирование могут претендовать рабочие критических и важных для экономики предприятий.
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ТЦК о мобилизации
Владимир Новосядлый отметил, что на бронирование от призыва пока могут претендовать предприятия, которые определены критической инфраструктурой, или имеют мобилизационное задание, изготавливают товары военного назначения и прочее. В то же время, по его мнению, пока таких компаний много.
По моему мнению, немного слишком много бронирования сейчас... Это все проверят. Предприятие должно не менее одного раза в год сверять учетные данные своих работников с учетными данными в ТЦК,
– отметил руководитель ТЦК.
В полномочия военкомата не входит проверка работников, которые подала компания. Однако ТЦК проверяют соответствие военно-учетных документов, военно-учетной специальности, своевременность обновления учетных данных и другие данные.
Если говорить об увольнении по состоянию здоровья, то это в юрисдикции ВВК – они устанавливают решение. В случае, если лицо пригодно или ограничение пригодно, то его могут мобилизовать. Если лицо признано непригодным, то его отправляют на высшие комиссии, которые уже или подтверждают диагноз, или наоборот – опровергают.
Бронирование для бизнеса
- Во время своей рабочей поездки в Черкасскую область Владимир Зеленский анонсировал "новый справедливый механизм бронирования" для бизнеса. Глава государства подчеркнул, что нужно вести открытый диалог между государством и предпринимателями по этому вопросу.
- Издание Forbes заявило, что депутаты рассматривают возможность установить ежемесячный фиксированный платеж. Как только предприятие оплатит определенную сумму, то сможет забронировать работника, независимо от должности. В то же время он будет действовать только для "белого" бизнеса.
- По словам пока продолжается дискуссия относительно размера этой фиксированной платы. Дельта начинается с 6 тысяч, а заканчивается 50 тысячами гривен в месяц. Кроме того, нардепы говорят с бизнесом, чтобы найти цифру, которая вызовет меньше сопротивления со стороны предприятий. Готового проекта нет.