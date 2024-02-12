Водночас начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП у Києві Володимир Новосядлий переконаний, що бронювання стало забагато. Зазначимо, що наразі на бронювання можуть претендувати робітники критичних та важливих для економіки підприємств.
Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024
ТЦК про мобілізацію
Володимир Новосядлий зазначив, що на бронювання від призову наразі можуть претендувати підприємства, які визначені критичною інфраструктурою, або мають мобілізаційне завдання, виготовляють товари військового призначення та інше. Водночас, на його думку, наразі таких компаній забагато.
На мою думку, трохи занадто багато бронювання зараз... Це все перевірять. Підприємство має не менше одного разу на рік звіряти облікові дані своїх працівників з обліковими даними в ТЦК,
– зазначив керівник ТЦК.
У повноваження військкомату не входить перевірка працівників, які подала компанія. Однак ТЦК перевіряють відповідність військово-облікових документів, військово-облікової спеціальності, своєчасність поновлення облікових даних та інші дані.
Якщо говорити про звільнення за станом здоров'я, то це в юрисдикції ВЛК – вони встановлюють рішення. У випадку, якщо особа придатна або обмеження придатна, то її можуть мобілізувати. Якщо особа визнана непридатною, то її відправляють на вищі комісії, які вже або підтверджують діагноз, або навпаки – спростовують.
Бронювання для бізнесу
- Під час своєї робочої поїздки до Черкаської області Володимир Зеленський анонсував "новий справедливий механізм бронювання" для бізнесу. Глава держави наголосив, що потрібно вести відкритий діалог між державою та підприємцями щодо цього питання.
- Видання Forbes заявило, що депутати розглядають можливість встановити щомісячний фіксований платіж. Як тільки підприємство сплатить визначену суму, то зможе забронювати працівника, незалежно від посади. Водночас він діятиме лише для "білого" бізнесу.
- За словами наразі триває дискусія щодо розміру цієї фіксованої плати. Дельта починається з 6 тисяч, а закінчується 50 тисячами гривень на місяць. Окрім того, нардепи говорять з бізнесом, щоб знайти цифру, яка викличе найменше спротиву зі сторони підприємств. Готового проєкту немає.