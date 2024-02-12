Водночас начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП у Києві Володимир Новосядлий переконаний, що бронювання стало забагато. Зазначимо, що наразі на бронювання можуть претендувати робітники критичних та важливих для економіки підприємств.

Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

ТЦК про мобілізацію

Володимир Новосядлий зазначив, що на бронювання від призову наразі можуть претендувати підприємства, які визначені критичною інфраструктурою, або мають мобілізаційне завдання, виготовляють товари військового призначення та інше. Водночас, на його думку, наразі таких компаній забагато.

На мою думку, трохи занадто багато бронювання зараз... Це все перевірять. Підприємство має не менше одного разу на рік звіряти облікові дані своїх працівників з обліковими даними в ТЦК,

– зазначив керівник ТЦК.

У повноваження військкомату не входить перевірка працівників, які подала компанія. Однак ТЦК перевіряють відповідність військово-облікових документів, військово-облікової спеціальності, своєчасність поновлення облікових даних та інші дані.

Якщо говорити про звільнення за станом здоров'я, то це в юрисдикції ВЛК – вони встановлюють рішення. У випадку, якщо особа придатна або обмеження придатна, то її можуть мобілізувати. Якщо особа визнана непридатною, то її відправляють на вищі комісії, які вже або підтверджують діагноз, або навпаки – спростовують.

Бронювання для бізнесу