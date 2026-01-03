Мобилизация в Украине с 1 января: кого из мужчин 50+ лет могут призвать в армию
- Мужчин в возрасте 50 лет и старше могут мобилизовать, если у них нет отсрочки или бронирования, после прохождения медицинского осмотра.
- Мужчины 50+ лет могут служить в обеспечивающих и тыловых структурах, если их специальность нужна в Вооруженных Силах Украины.
Предельный призывной возраст в Украине – 60 лет. Поэтому мужчин старше 50 лет тоже могут мобилизовать по определенным правилам.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
Как происходит мобилизация мужчин 50 лет и старше?
Мужчины, которым исполнилось 50 лет еще подлежат мобилизации на общих основаниях. Им присылают повестку, после которой военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования и пройти медицинский осмотр. Работники ТЦК в дальнейшем принимают решение о призыве такого гражданина.
При принятии решения о том, где может служить человек в возрасте 50+лет, учитывается его состояние здоровья, спрос на военно-учетную специальность. Мобилизовать такого гражданина могут, если у него нет законных оснований для отсрочки или бронирования. Если его специальность нужна в Вооруженных Силах Украины, то его призовут.
Мужчин такого возраста не обязательно отправляют служить в тыловые подразделения. Старшие военнообязанные часто проходят службу в группах обеспечения и тыловых структурах. Именно там, учитывая возраст и состояние здоровья, они будут более полезны.
Отметим! Мужчин 50+ лет так же не призывают при условии наличия отсрочки или бронирования.
Добавим, что по собственному желанию в армию могут присоединиться и мужчины 60 лет. Они могут подписать контракт и служить даже несмотря на то, что этот возраст уже не призывной.
Какие изменения есть в процессе мобилизации в 2026 году?
В этом году Минобороны планирует ввести уведомления о повестках в приложении Резерв+ можно будет получать уведомления о вручении повесток или нарушении воинского учета. После электронного оповещения военнообязанному может поступить повестка в бумажной форме.
С 1 января в Украине усилится призыв на военную службу для мужчин 25 – 60 лет без опыта и для граждан 18 – 60 лет с опытом службы. Кроме того, часть мобилизационных процессов переведут в цифровой формат с электронным Резерв ID.
Кабмин запускает экспериментальный проект автоматической постановки на учет призывников и резервистов призывников и резервистов.