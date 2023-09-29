Мобилизация в Украине: каких изменений ожидать с 1 октября
Общая мобилизация и военное положение в Украине продлена до 15 ноября 2023 года. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны стать на учет, однако с октября нас ожидают определенные изменения.
С 1 октября на военный учет должны стать женщины, работающих по медицинской специальности. Военный учет проводится по месту жительства. 24 Канал.
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Кого и как будут мобилизовать с 1 октября
Военнообязанные, переезжающие в другие города, регионы или страны, должны в течение семи дней обратиться в военный центр или дипломатическое ведомство для личной регистрации военнослужащих.
Повестки могут получить все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Существует три вида повесток:
- повестка для уточнения данных;
- на прохождение военно-врачебной комиссии;
- мобилизационное предписание.
С 1 октября 2023 г. могут мобилизовать пригодных и ограниченно пригодных военнообязанных от 18 до 60 лет с опытом военной службы, находящихся в запасе и не имеющих опыта службы. Кроме этого, мужчин от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе, военнообязанных женщин, состоящих на военном учете.
Также мобилизации подлежат исключены и сняты с военного учета в случае, когда ВЛК признает их пригодными и если они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления. К тому же, в ряды ВСУ могут призвать лиц с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВЛК признает их пригодными или ограниченно пригодными к службе, по собственному желанию.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Бывают случаи, когда повестку вручают военнообязанным повторно. Если мужчина призывного возраста получает повестку дважды – это может свидетельствовать о том, что он не явился в военкомат за первой. Также повестки могут вручить повторно некоторым мужчинам, которые уже получали ее после начала полномасштабной агрессии, или самостоятельно приходили в ТЦК и становились на учет, однако с тех пор до сих пор не были призваны.
- Правила общей мобилизации студентов могут измениться. Выехать за границу смогут те соискатели образования, у которых есть необходимые документы, подтверждающие факт обучения в иностранных вузах, но все соискатели второго образования, которым исполнилось более 30 лет, подлежат призыву. Часть военнообязанных студентов, которые учатся в зарубежных вузах, могут выехать за пределы Украины во время военного положения. Для продолжения обучение в иностранном вузе при пересечении границы работникам ГНСУ следует предоставить такие документы, подтверждающие законность выезда из Украины.
- Пока в законе Украины нет четких правил о том, могут ли призвать условно двух братьев. Об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич, заметив, что некоторые исключения все же продуманы. К примеру, не призывают членов семьи, если родственники военнообязанного (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родные брат с сестрой) погибли или пропали без вести во время вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях или во время обеспечения национальной безопасности и обороны, а также отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.