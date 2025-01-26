Это должно снять напряжение: Тимочко оценил инициативу власти по привлечению молодежи к службе в армии

Офис Президента предлагает гражданам Украины реформу по призыву мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Этой категории граждан, которые не подлежат мобилизации, могут предложить добровольный контракт, чтобы мотивировать их финансово поступать в ряды украинской армии.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил в разговоре с 24 Каналом, что пока нет четких прописанных алгоритмов по действию этой реформы. Также в украинском МИД заявили, что Украина официально еще не обсуждала вопрос снижения мобилизационного возраста с администрацией Дональда Трампа. Однако ее представители, так же как и в администрации Байдена, считают призывной возраст в Украине проблемой на поле боя.

Читайте также Работает вражеская ИПСО: полсотни пророссийских телеграмм-каналов хотят сорвать мобилизацию в Украине

Заходим в фазу апробации

Тимочко отметил, что пока очень мало информации по этой реформе. В частности, на каких условиях будут призывать эту категорию мужчин, какая будет система призыва, будет ли учитываться базовая и профессиональная подготовка тем рекрутированным гражданам, которые пройдут эти подготовки в соответствии с новым действующим законодательством и т. д.

Очень много моментов и поэтому сложно сейчас оценить (реформу – 24 Канал), не имея представления об общих алгоритмах и тенденциях, а также сроках, на которые будут призываться мужчины, и будет ли это контракт или общая мобилизация,

– сказал он.

Когда же в ближайшее время будут озвучены эти алгоритмы, то, по его мнению, можно будет подробнее говорить об этой реформе.

Обратите внимание! Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что введение стимулов и бонусов для категории мужчин 18 – 25 лет является важным и положительным шагом. Он отметил, что любые меры, способствующие усилению мобилизации, укрепляют обороноспособность страны.

Если такая тема поднимается, она, как подчеркнул Иван Тимочко, является апробационной. Разумеется она привлечет внимание молодежи, будет обсуждаться в обществе. Также будут предоставлены разъяснения, что даст возможность увеличить коммуникации с молодыми гражданами Украины. Это должно снять напряжение относительно дискуссии, нужно ли мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, или нет.

Мы заходим в фазу апробации, обсуждения, но отнюдь не дискуссий о том, как привлекать молодежь от 18 до 25 лет на службу в армии, чтобы это прежде всего заинтересовывало, а не работало на данный момент в алгоритме обязательств,

– подчеркнул глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Напомним, что в Офисе Президента рассказали о запланированном в ближайшее время целом комплексе изменений в законодательстве и указах президента по призыву мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет об исключительно добровольном контракте для мужчин этой категории, которые не подлежат мобилизации.

Ранее заместитель главы ОП полковник Павел Палиса рассказывал о новом варианте найма в армию – "честный контракт". Этот план предусматривает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры для обеспечения диалога между солдатами и их командирами.