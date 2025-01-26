Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначив у розмові з 24 Каналом, що наразі немає чітких прописаних алгоритмів щодо дії цієї реформи. Також в українському МЗС заявили, що Україна офіційно ще не обговорювала питання зниження мобілізаційного віку з адміністрацією Дональда Трампа. Проте її представники, так само як і в адміністрації Байдена, вважають призовний вік в Україні проблемою на полі бою.

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Заходимо у фазу апробації

Тимочко зауважив, що наразі є дуже мало інформації щодо цієї реформи. Зокрема, на яких умовах будуть призивати цю категорію чоловіків, яка буде система призову, чи буде враховуватися базова і фахова підготовка тим рекрутованим громадянам, які пройдуть ці підготовки відповідно до нового чинного законодавства тощо.

Дуже багато моментів, тому складно зараз оцінити (реформу – 24 Канал), не маючи уявлення про загальні алгоритми і тенденції, а також терміни, на які будуть призиватися чоловіки, і чи буде це контракт, чи загальна мобілізація,

– сказав він.

Коли ж найближчим часом будуть озвучені ці алгоритми, то, на його думку, можна буде детальніше говорити про цю реформу.

Зверніть увагу! Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що введення стимулів і бонусів для категорії чоловіків 18 – 25 років є важливим і позитивним кроком. Він зазначив, що будь-які заходи, що сприяють посиленню мобілізації, зміцнюють обороноздатність країни.

Якщо така тема підіймається, вона, як підкреслив Іван Тимочко, є апробаційною. Звичайно вона приверне увагу молоді, буде обговорюватись у суспільстві. Також будуть надані роз'яснення, що даватиме можливість збільшити комунікації з молодими громадянами України. Це має зняти напругу щодо дискусії, чи потрібно мобілізувати чоловіків від 18 до 25 років, чи ні.

Ми заходимо у фазу апробації, обговорення, але аж ніяк не дискусій про те, як залучати молодь від 18 до 25 років на службу в армії, щоб це насамперед зацікавлювало, а не працювало наразі в алгоритмі зобов'язань,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Нагадаємо, що в Офісі Президента розповіли про запланований найближчим часом цілий комплекс змін до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. Йдеться про винятково добровільний контракт для чоловіків цієї категорії, які не підлягають мобілізації.

Раніше заступник керівника ОП полковник Павло Паліса розповідав про новий варіант найму до армії – "чесний контракт". Це план передбачає фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.