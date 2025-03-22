Укр Рус
24 Канал Новости Украины Какой призывной возраст в Украине в 2025 году
22 марта, 18:39
2

Какой призывной возраст в Украине в 2025 году

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В Украине во время военного положения могут мобилизовать мужчин от 18 до 60 лет.
  • Мужчин от 50 до 60 лет мобилизуют только при наличии дефицитных военно-учетных специальностей или для тыловых подразделений.
  • Мужчины от 25 до 60 лет, которые ранее были признаны "ограниченно годными", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлится как минимум до 9 мая 2025 года. В этот период в армию могут забрать мужчин от 18 до 60 лет.

Заметим, что мобилизовать можно мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья, а также не имеют отсрочки, передает 24 Канал.

Смотрите также В 3 штурмовой отреагировали на идею не мобилизовать мужчин после 55 лет

С какого возраста мобилизуют мужчин в Украине

Согласно законодательству, мобилизовать могут:

  • военнообязанных от 18 до 60 лет, которые служили в армии;
  • мужчин 25 – 60 лет без военного опыта;
  • мужчин 18 – 60 лет, которые сняты или исключены с воинского учета, но признаны годными или ограниченно годными на основании решения ВВК.

Мужчин с 18 до 25 лет могут призвать в армию, если они

  • прошли срочную службу;
  • проходили службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;
  • прошли альтернативную (невоенную) службу;
  • были уволены из полиции, рядового состава МВД или Гостаможслужбы;
  • являются выпускниками военной кафедры высших учебных заведений;
  • признаны ВВК непригодными к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное. Мужчины с таким статусом являются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет.

Заметим, что мужчины от 25 до 60 лет, которые ранее получили статус "ограниченно годных", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года.

Мужчины старше 50 лет – нововведения

По закону в Украине можно мобилизовать мужчин от 50 до 60 лет. Впрочем, на практике мужчин в возрасте 50 – 60 лет мобилизуют только:

  • если они имеют дефицитные военно-учетные специальности;
  • если речь идет о тыловых подразделениях, например поваров, ремонтников.