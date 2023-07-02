Мобилизация в Украине: сколько военнообязанных добровольно приходят в ТЦК

В начале полномасштабного вторжения в военкоматы стояли очереди из мужчин, которые становились на защиту Украины. Сейчас через год полномасштабной войны добровольно служить уходят 20% от необходимого количества военных.

Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко рассказал, можно ли обойтись без "облав" на улицах, проводимых военными.

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Почему бывшие военкоматы проводят "облавы"

Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% (половина из которых – контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой,

– объяснил Тищенко.

Однако полковник отметил, что приход в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки – это не значит автоматическая отправка в армию.

Александр Тищенко уточняет, что мужчин призывного возраста ждет еще ряд процедур, включая медицинское освидетельствование.

"И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или иным причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", – заверил руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Полковник призвал обновить данные

Бывает, что вручают человеку повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у него трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, почему не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства, – это полное право на отсрочку,

– рассказал Тищенко.

Он также прокомментировал информацию о предприятиях. Мол, они остановятся, если заберут работников. В ответ на этот тезис полковник Вооруженных Сил Украины отметил, что если наших военных не будет достаточно для обороны, то на эти предприятия придут буряты и кадыровцы. И тогда будет ли этим работникам важна судьба предприятий.

Александр Тищенко сказал, что приоритет бывших военкоматов – это обеспечение нашей обороноспособности.

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