Улучшит нашу мобилизационную историю: майор ВСУ оценил идею набора в бригады без участия ТЦК

В Украине продолжается мобилизация. В Генштабе рассматривают возможность проведения процесса призыва в Вооруженные Силы Украины в обход ТЦК.

Это предложение прежде всего должны принять в Кабинете министров. Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов прокомментировал 24 Каналу свое отношение к этой инициативе.

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Результат удачной работы

В 3 отдельной штурмовой бригаде, по словам майора ВСУ, нет проблем с будущими военнослужащими. Это результат ее удачной работы, в частности, в рекламе, а также в подготовке и реализации военнослужащих в его части.

В то же время я хотел бы публично поддержать эту инициативу Министерства обороны Украины по перекладыванию процесса мобилизации непосредственно на бригады без участия ТЦК. Это позволит им иметь рычаги и механизмы для того, чтобы самостоятельно, без посредников, набирать будущих военнослужащих, отправлять их на обучение, на получение военно-учетной специальности, забирать их как на специальности в воинской части, так и на пехотные должности,

– отметил Родион Кудряшов.

Эти меры Минобороны, по его мнению, только улучшат нашу мобилизационную историю и дадут больше полномочий непосредственно бригадам, которые сегодня мотивированы работать на качество и отбирать себе квалифицированных военнослужащих.

Важно отметить, что история о мерах мобилизации наконец начала двигаться. Однако их нужно было вводить еще в начале широкомасштабного вторжения России, а не через почти два года борьбы с оккупантами. Мы потеряли очень много времени, поэтому сегодня нужно наращивать мобилизационные мероприятия,

– подчеркнул майор ВСУ.

Обратите внимание! Генштаб инициировал возможность призыва добровольцев на службу без участия ТЦК, которые имеют собственные мобилизационные планы и заказы. Однако в территориальных центрах комплектования не всегда шли навстречу добровольцам, которые хотели служить в конкретных воинских частях.

Оказаться в выбранном подразделении они могли только подписав контракт, однако не все военнообязанные хотели это делать. Предложение Генштаба заключается в том, чтобы гражданин, который выразил желание воевать в определенной части, имел возможность связываться непосредственно с ее командиром без участия ТЦК.