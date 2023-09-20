Зависит от России: в Раде рассказали, усилят ли мобилизацию в Украине

В Верховной Раде допускают, что в Украине могут ужесточить мобилизацию. Это произойдет в ответ на мобилизационные мероприятия в России.

Украине придется реагировать, если Россия мобилизует 700 тысяч человек. Об этом сказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, нардеп Роман Костенко.

Смотрите также Экстрадиция из-за границы и военные е-билеты: как пройдет осенняя мобилизация 2023 года и кого призовут

В Украине готовятся реагировать на мобилизацию в России

"Если они (россияне – 24 Канал) будут набирать больше людей, то нам будет нужно также реагировать на это. Если нам будет нужно больше людей, то будем набирать больше. Если мы увидим, что россияне мобилизуют 700 тысяч, то нам нужно понять то, как мы будем на это реагировать. Не исключено, что нужно будет увеличивать", – сказал парламентарий.

Роман Костенко не исключает, что россияне в скором времени могут еще больше активизировать свою мобилизацию.

"Разные органы, разведка говорили, что это может произойти осенью", – сообщил Костенко.

Россия планирует мобилизовать 700 тысяч человек