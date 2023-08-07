В Раде хотят улучшить процесс мобилизации в Украине: какие изменения могут произойти
Источник:Верховная Рада Украины
В Украине продолжаются мероприятия по общей мобилизации, а также военное положение. В то же время, народные депутаты предлагают новые изменения, которые смогут улучшить этот процесс.
В частности, в парламенте зарегистрирован законопроект, который должен расширить возможности мобилизации граждан в военных подразделениях. Это касается выполнения работ, имеющих оборонительный характер, обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения.
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Что предлагают изменить в мобилизации депутаты
В пояснительной записке к этому проекту указано, что изменения в закон предложили избиратели и представители ТЦК и СП. В частности, они хотят, чтобы законным образом позволили мобилизовывать трудоспособных лиц военнообязанного возраста и не готовые воевать состояния для выполнения работ по обороне и обеспечению национальной экономики нашего государства.
Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит нам быть более сильными в противостоянии против российской агрессии.
– говорится в пояснительной записке.
По мнению автора законопроекта, народного депутата от партии "Слуга народа" Георгия Мазураша, изменения в закон о мобилизации поспособствуют уменьшению количества уклонистов. К тому же, если эти изменения примут, то военкоматы смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными людьми, стремящимися воевать на фронте.
В настоящее время в Украине продолжаются расследования по ТЦК и СП
- Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян раскрыла результаты проверки руководителей ТЦК и СП нашего государства. По ее словам, в настоящее время до 10 обвинительных актов уже находятся в суде, а в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование.
- Высказался о результатах проверки ТЦК и СП и глава государства Владимир Зеленский. Он сказал, что факты об обнаруженных злоупотребления в военкоматах отвратительны.
- Между тем, правоохранители разоблачили, что одесский военком Егор Смирнов за время полномасштабной войны России против нашего государства стал долларовым миллионером. Теперь его отправили воевать на фронт.