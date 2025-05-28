Единственный способ не проиграть войну, – военный о мобилизации в Украине

Сейчас мобилизация является единственным вариантом, как продолжать сдерживать Россию. Рекрутинг помогает, но пока не является заменителем мобилизации.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин. По его словам, на масштабных войнах невозможно обойтись без принудительной мобилизации.

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Почему мобилизация нужна

Как отметил Казарин, сейчас рекрутинг не может полноценно заменить мобилизацию в Украине. Эти меры перекрывают около 5-7% от общей потребности.

Когда все желающие надели "пиксель", то дальше страна вынуждена искать людей, которых она в этот пиксель переоденет,

– сказал Казарин.

При этом в Украине есть определенная прослойка политиков или людей, которые мечтают быть политиками, пытающихся спекулировать на теме мобилизации в Украине. Поэтому появляются посты, как от того же Алексея Арестовича о том "как нужно отвечать военному, если тот спросит, где ты был во время войны". Сюда же относятся различные призывы об отмене принудительной мобилизации и т.д.

Обратите внимание! В апреле нардеп Алексей Гончаренко заявил, что будет голосовать против продолжения мобилизации и военного положения в Украине по ряду причин. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук жестко отреагировал на такое заявление.

По словам военного, в истории любой масштабной войны наступает момент, когда принудительная мобилизация становится единственным способом не проиграть войну.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский прокомментировал темпы мобилизации в Украине. Он отметил, что они не изменились. Темпы мобилизации не отличаются от того, что было за последние полгода.